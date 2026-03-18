Fransa’da Şaşırtan Keşif: Antik Galyalılar Oturur Pozisyonda Gömülmüş

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fransa’nın doğusundaki Dijon’da, bir ilkokulun bahçesinde oturur pozisyonda gömülmüş Galyalı iskeletler bulundu. Son keşif, batıya dönük ve elleri kucağında olan antik cesetlerin, bir ritüel kurbanı mı yoksa cezalandırılmış kişiler mi olduğu sorusunu gündeme getirdi.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre bulunan iskeletler, M.Ö. 300-200 yıllarına tarihleniyor ve bölgedeki diğer kazılarla birlikte, Dijon’un eski Galyalılar için önemli bir yerleşim merkezi olduğunu gösteriyor. Son 30 yılda bölgede toplam 75 benzer mezar ortaya çıkarıldı.

GİZEM ÇÖZÜLMEYE ÇALIŞILIYOR

Araştırmacılar, bu tuhaf gömü yönteminin ardındaki nedeni çözmeye çalışıyor. Bazı iskeletlerde şiddet izleri tespit edilirken, mezarlarda kişisel eşya veya süs takısına rastlanmadı. Erkeklerden oluşan bu grubun fiziksel olarak oldukça aktif olduğu da kemiklerinden anlaşılıyor. 1990’larda bölgede bulunan köpek, koyun ve domuz leşlerinin, muhtemelen ritüel amaçlı kullanıldığı düşünülüyor. INRAP yetkilileri, bu buluntuların Galyalı kültürünü ve tarihini anlamada önemli bir ipucu sunduğunu belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi