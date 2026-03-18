ABD Kapıyı Daraltıyor: Vizede Yeni Dönem

ABD yönetimi, vize ihlallerini önlemek gerekçesiyle bazı ülke vatandaşlarına yönelik yeni bir uygulamayı devreye alıyor. Gazete Oksijen'in haberine göre, turistik ve ticari vizelerle (B1/B2) ülkeye giriş yapmak isteyen belirli ülkelerin vatandaşlarından 15 bin dolar teminat istenecek.

SİSTEM NASIL UYGULANACAK?

Uygulama 2 Nisan’da yürürlüğe girecek. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkiliye göre, teminat sistemi özellikle vize süresi dolmasına rağmen ülkede kalan kişileri azaltmayı hedefliyor. Kurallara uyan ve süresi içinde ülkesine dönen kişilere yatırdıkları teminat geri ödenecek.

Halihazırda çoğunluğu Afrika ülkelerinden oluşan 38 ülkeyi kapsayan listeye 12 yeni ülke daha eklendi. Böylece uygulama kapsamındaki ülke sayısı 50’ye yükseldi. 2 Nisan itibarıyla vize teminatı programına eklenecek yeni ülkeler şunlar: Kamboçya, Etiyopya, Gürcistan, Grenada, Lesotho, Mauritius, Moğolistan, Mozambik, Nikaragua, Papua Yeni Gine, Seyşeller ve Tunus.

İşte diğer ülkeler:

Angola, Antigua, Barbuda, Bangladeş, Benin, Butan, Botsvana, Burundi, Cibuti, Çad, Dominik, Ekvator Ginesi, Eritre, Esvatini, Fildişi Sahili, Gabon, Gambiya, Gine, Gine-Bissau, Kabil, Komorlar, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Liberya, Madagaskar, Malavi, Mali, Moritanya, Nijer, Orta Afrika Cumhuriyeti, Ruanda, Sao Tome ve Principe, Senegal, Sudan, Togo, Türkmenistan, Uganda, Yeşil Burun Adaları ve Zimbabve.

Kaynak: Haber Merkezi