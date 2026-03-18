ABD Kapıyı Daraltıyor: Vizede Yeni Dönem

ABD, vize ihlallerini azaltmak gerekçesiyle 50 ülke vatandaşına yönelik 15 bin dolarlık teminat şartı getiriyor. Uygulama 2 Nisan’da yürürlüğe girecek.

ABD yönetimi, vize ihlallerini önlemek gerekçesiyle bazı ülke vatandaşlarına yönelik yeni bir uygulamayı devreye alıyor. Gazete Oksijen'in haberine göre, turistik ve ticari vizelerle (B1/B2) ülkeye giriş yapmak isteyen belirli ülkelerin vatandaşlarından 15 bin dolar teminat istenecek.

SİSTEM NASIL UYGULANACAK?

Uygulama 2 Nisan’da yürürlüğe girecek. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkiliye göre, teminat sistemi özellikle vize süresi dolmasına rağmen ülkede kalan kişileri azaltmayı hedefliyor. Kurallara uyan ve süresi içinde ülkesine dönen kişilere yatırdıkları teminat geri ödenecek.

Halihazırda çoğunluğu Afrika ülkelerinden oluşan 38 ülkeyi kapsayan listeye 12 yeni ülke daha eklendi. Böylece uygulama kapsamındaki ülke sayısı 50’ye yükseldi. 2 Nisan itibarıyla vize teminatı programına eklenecek yeni ülkeler şunlar: Kamboçya, Etiyopya, Gürcistan, Grenada, Lesotho, Mauritius, Moğolistan, Mozambik, Nikaragua, Papua Yeni Gine, Seyşeller ve Tunus.

İşte diğer ülkeler:

Angola, Antigua, Barbuda, Bangladeş, Benin, Butan, Botsvana, Burundi, Cibuti, Çad, Dominik, Ekvator Ginesi, Eritre, Esvatini, Fildişi Sahili, Gabon, Gambiya, Gine, Gine-Bissau, Kabil, Komorlar, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Liberya, Madagaskar, Malavi, Mali, Moritanya, Nijer, Orta Afrika Cumhuriyeti, Ruanda, Sao Tome ve Principe, Senegal, Sudan, Togo, Türkmenistan, Uganda, Yeşil Burun Adaları ve Zimbabve.

ABD Vizesinde Kriz! Tüm Evraklar Hazır Olsa Bile Türkler Gidemiyor... En Erken Randevu Tarihi Haziran 2027ABD Vizesinde Kriz! Tüm Evraklar Hazır Olsa Bile Türkler Gidemiyor... En Erken Randevu Tarihi Haziran 2027Dünya

ABD'den Bir Skandal Daha! Şimdi de Filistinlilerin Vizeleri İptal EdildiABD'den Bir Skandal Daha! Şimdi de Filistinlilerin Vizeleri İptal EdildiDünya

ABD'den Vizelerle İlgili Yeni Karar: Önce Zam, Şimdi Süre Sınırlaması...ABD'den Vizelerle İlgili Yeni Karar: Önce Zam, Şimdi Süre Sınırlaması...Dünya

İran İstihbarat Bakanı Öldürüldü İran İstihbarat Bakanı Öldürüldü
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Trump Avrupalı Müttefiklerine 'Aptallar' Diyerek Seslendi: Onları Hızla Saf Dışı Bırakıyoruz Trump Avrupalı Müttefiklerine 'Aptallar' Diyerek Seslendi: Onları Hızla Saf Dışı Bırakıyoruz
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Akın Gürlek'ten Özel'in 'Mal Varlığı' İddialarına Cevap: Muhittin Böcek'ten Aldığı Şeyi Gölgelemek İstiyor 'Muhittin Böcek'ten Aldığı Şeyi Gölgelemek İstiyor'
ABD, İsrail ve İran Savaşında 19'uncu Gün | Enerji Tesisleri Vurulan İran'dan Büyük Rest: O Körfez Ülkeleri Hedefte Enerji Tesisleri Vurulan İran'dan Büyük Rest: O Körfez Ülkeleri Hedefte
Beşik Gibi Sallandık! Üç İlde Birden Deprem Beşik Gibi Sallandık! Üç İlde Birden Deprem
Benzine Zam: İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları Benzine Zam: İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları
Daha 24 Yaşındaydı... Lokantada Otururken Silah Çekip Vurdular Daha 24 Yaşındaydı... Lokantada Otururken Silah Çekip Vurdular