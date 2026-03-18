Benzine Zam: İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları

Petrol fiyatları, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerginlik nedeniyle dalgalanıyor. Bu kapsamda Benzine litre başına yaklaşık 54 kuruş zam yapıldı.

Eşel mobil sistemi sayesinde, benzindeki 2 lira 17 kuruşluk zammın sadece 54 kuruşu pompa fiyatına yansıtıldı. Akaryakıt fiyatlarındaki uluslararası petrol ve döviz kaynaklı artışlar, eşel mobil sistemi sayesinde Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) karşılanıyor. KDV de bu kapsamda düşürülüyor. Böylece zamların büyük kısmı tüketiciye yansımıyor.

Güncel litre fiyatları büyük şehirlerde şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 61,97 TL, Motorin 65,91 TL, LPG 30,49 TL

İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 61,83 TL, Motorin 65,77 TL, LPG 29,89 TL

Ankara: Benzin 62,94 TL, Motorin 67,03 TL, LPG 30,37 TL

İzmir: Benzin 63,22 TL, Motorin 67,31 TL, LPG 30,29 TL







Kaynak: Haber Merkezi