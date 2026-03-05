Fahiş Fiyat Artışına Fren: Akaryakıtta 'Eşel Mobil Sistemi' Devrede

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası hızla artan akaryakıt fiyatlarına karşı hükümetten hamle geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Eşel Mobil Sistemi devreye alındı. Petrol fiyatları ve döviz kurundaki yükseliş nedeniyle motorine gelmesi beklenen 6,69 liralık zam, bu sistem sayesinde büyük ölçüde azaltıldı. Artış artık normalin dörtte biri kadar uygulanacak. Yani vatandaşlar yalnızca 1,67 lira zam ödeyecek.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Eşel Mobil Sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki ani yükselişlerin vatandaşın cebine yansımasını engelleyen bir mekanizma. Sisteme göre, petrol fiyatları veya döviz kurundaki artışlar pompa fiyatına direkt yansımıyor. Bunun yerine Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) üzerinden fiyat farkı karşılanıyor.

Örneğin motorin fiyatı 20 kuruş yükselse bile, ÖTV tutarı aynı miktarda düşürülerek pompa fiyatı sabit tutuluyor. Tersine, fiyat düşerse, ÖTV yeniden düzenlenerek Hazine farkı telafi ediyor. Böylece Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüketiciyi ani fiyat artışlarından koruyor ve enflasyonist etkilerin önüne geçiyor.

