Ramazan Bayramı Öncesi Benzine Yeni Zam: Küresel Petrol Krizi Sürüyor

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala benzine bir zam daha geliyor. Orta Doğu’daki savaşın sürmesi nedeniyle petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Bu kapsamda benzin 2,17 lira daha zam geleceği öğrenildi.

ABD-İsrail-İran savaşının küresel ekonomideki yansımaları devam ediyor. Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan kriz petrol fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bu kapsamda benzin fiyatlarına 2,17 lira artış yapılması bekleniyor.

POMPAYA YANSIMASI 54 KURUŞ OLACAK

Çarşamba gününden itibaren geçerli olması beklenen zam, Eşel Mobil Sistemi gereğince yüzde 75'i Özel Tüketim Vergisi'nden karşılanacak ve kalan yüzde 25'lik kısmı olan 54 kuruş pompalara zam olarak yansıyacak.

İstanbul'da benzinin litresinin 61,95 liraya, Ankara'da 62,92 liraya, İzmir'de 63,19 liraya, Doğu illerinde 64,5 lira seviyelerine yükselmesi bekleniyor.

İl il güncel akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 61.41 TL

Motorin litre fiyatı: 65.91 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 61.26 TL

Motorin litre fiyatı: 65.76 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 62.38 TL

Motorin litre fiyatı: 67.03 TL

LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 62.65 TL

Motorin litre fiyatı: 67.31 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL

Kaynak: NTV

