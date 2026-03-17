Altında Düşüş Devam mı Edecek? Orta Doğu'daki Savaş Piyasaları Doğrudan Etkiliyor: İşte 17 Mart 2026 Güncel Altın Fiyatları
Küresel piyasalarda Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin petrol arzına yönelik endişeleri bir miktar yatıştırmasıyla birlikte spot altın ons başına 5 bin 13 dolara çıkarken, yurt içinde gram altın fiyatı yüzde 0,5 artışla 7 bin 145 lira seviyesinde güne devam ediyor. İşte 17 Mart 2026 Salı gününün güncel altın fiyatları...
Spot altın, yüzde 0,4 artışla ons başına 5 bin 23 dolar seviyelerini gördükten sonra bir miktar geri çekildi.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Ons altın tarafında yaşanan yükselişin ardından gram altında da yukarı yönlü hareket yaşandı. Gram altın fiyatları yeni güne yüzde 0,5'lik yükselişle 7 bin 145 lira seviyesinden başladı.
ALTIN TOPARLANMA EĞİLİMİNDE
Cnbc-E'de yer alan habere göre analistler, haftanın ilk işlem gününde yaşanan geri çekilmenin ardından altının yeniden toparlanma eğilimine girdiğini belirtiyor.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamaları, piyasalardaki risk algısını kısmen azalttı. Açıklamaların ardından petrol fiyatlarında geri çekilme görülürken, ABD tahvil getirileri düşüş gösterdi ve dolar son dönemdeki kazanımlarının bir kısmını geri verdi.
