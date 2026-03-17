Güvenlik Kaynaklarından Net İran Mesaj: 'Birinci Önceliğimiz Çok Açık'

Orta Doğu’da İran ile ABD-İsrail hattında savaş gerilimi tırmanırken, Türk güvenlik kaynaklarına ilişkin açıklama yaptı. tv100’e konuşan kaynaklar, Türkiye’nin her türlü provokasyona karşı net bir duruş sergilediğini vurguladı. Güvenlik kaynaklarının açıklamalarından öne çıkan başlıkları şöyle:

* Türkiye’nin duruşu da net: Her türlü provokasyona karşı duracağız. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki kararlılığı tartışmasızdır. Bu haksız savaşın bir parçası olmak istemiyoruz ve ülkemizin bu çatışmanın içine çekilmesine kesinlikle karşıyız.

'CAYDIRICILIK GÜCÜMÜZ YÜKSEK OLSA DA...'

* Caydırıcılık gücümüz ve askeri kapasitemiz yüksek olsa da, gücün nerede ve ne zaman kullanılacağına dair her zaman bilinçli hareket ederiz.

DİPLOMASİ ÇAĞRISI

* Bu savaş, askeri yöntemlerle değil, acilen diplomasiyle çözülmesi gereken bir süreçtir. İran’a yönelik saldırılar durmalı, İran’ın bölge ülkelerine yaptığı saldırılar da son bulmalı ve herkes yeniden masaya dönmelidir.

'İRAN'LA TEMAS KURULDU'

* Son olaydan (Türkiye'ye fırlatılan füzeler) sonra İranlı yetkililerle görüştük, temas kurduk. İran tarafı saldırıyı üstlenmediğini, böyle bir talimat vermediğini ve olayla bağlantısı olmadığını söylüyor.

* Ancak elimizde teknik veriler ve başka göstergeler de var. Bu açıklamalarla sahadaki gerçeklik arasındaki uyumsuzluğu kendileriyle açıkça konuşuyoruz.

* Bizim için birinci öncelik çok açık: Savaşın daha geniş bir alana yayılmasını engellemek, çatışmanın süresini kısaltmak, mümkünse hemen bitmesini sağlamak ve Türkiye’nin bu savaşın içine çekilmesine kesinlikle izin vermemek.

Kaynak: Haber Merkezi