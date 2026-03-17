TMSF Düğmeye Bastı: Türkiye'nin Ünlü Baklava Markası Satılıyor

TMSF, Baklavacı Faruk Güllü markasına ait tüm ticari ve iktisadi varlıkları 223 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı; ihale 8 Nisan 2026’da gerçekleştirilecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak atandığı Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'ye ait varlıklardan oluşan "Baklavacı Faruk Güllü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nü satışa çıkardı.

MUHAMMEN BEDEL 223 MİLYON TL

Muhammen bedeli 223 milyon TL olan satışa çıkarılan ticari ve iktisadi bütünlük; Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'ye ait mal, hak, varlıklar ile sözleşmelerden oluşuyor. Satış kapsamında şirketin tüm ticari unsurları, marka değeri ve sözleşmeleri de yer alıyor.

İHALE NİSAN AYINDA

8 Nisan 2026 tarihinde yapılacak olan ihaleye katılım şartları ve detayların TMSF tarafından ayrıca duyurulması bekleniyor.

2016 YILINDA EL KONMUŞTU

FETÖ'ye üye olduğu tespit edilen kişiler ve bazı şirketler hakkında soruşturma açılmıştı. Güllüoğlu Baklavaları'na 'Terör örgütünün finansmanı', 'Terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçlarından dolayı 2016 yılında el konmuştu. Yaşanan sürecin ardından kayyım yönetimine geçen şirketin varlıklarının satışa çıkarılmasıyla birlikte, yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.

