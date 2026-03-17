Fatih Altaylı'dan Kötü Haber: Apar Topar Ameliyata Alındı

Gazeteci Fatih Altaylı, beyin ameliyatına girdi. Gazeteci İsmail Saymaz, Altaylı'nın uzun süredir beyninde bulunan iyi huylu kitlenin baskı yapması nedeniyle planlı bir şekilde ameliyata alındığını duyurdu.

Gazeteci Fatih Altaylı, beyninde bulunan tümörün büyümesi sebebiyle sabah saatlerinde ameliyata alındı. Operasyonun devam ettiği ve sürecin yakından takip edildiği bildirildi.

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de ameliyata alınan Fatih Altaylı’nın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SABAH SAATLERİNDE AMELİYATA ALINDI"

Saymaz, Altaylı’nın bu sabah saat 07.00’de beyin ameliyatına alındığını ve operasyonun devam ettiğini söyledi. Altaylı’nın beyninde daha önce tespit edilen iyi huylu bir tümör bulunduğunu belirten Saymaz, cezaevi sürecinde tümörün büyüdüğünü dile getirdi.

Saymaz, tümörün yaklaşık 2,5 santimetreye ulaştığını ve beyinde baskı oluşturur hâle geldiğini aktardı. Bu nedenle ameliyat kararının alındığını belirtti.

Operasyonun dışarıdan bakıldığında basit bir müdahale olarak değerlendirildiğini belirten Saymaz, Altaylı’nın sağlık durumunun yakından takip edildiğini ve ameliyatın kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiğini ifade etti.

Kaynak: Halk TV

