ABD, İsrail ve İran Savaşında 18'inci Gün: Tahran'dan Washington'la 'Doğrudan Temas' İddiasına Yanıt

ABD, İsrail ve İran arasında 28 Şubat’ta başlayan savaş 18'nci gününde tüm şiddetiyle sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, savaşın yakında biteceğini belirtirken, Batı medyası İran ile ABD'nin doğrudan temasa geçtiğini öne sürdü. İddiaya jet yanıt geldi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta nükleer müzakereler devam ederken İran'ı vurmasıyla başlayan ve bölgeye yayılan savaş, 18'inci gününde devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, savaşın yakında biteceğini belirtirken, ABD merkezli Axios haber sitesi Tahran-Washington hattında doğrudan temasın başladığını aktardı. İddiaya göre İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Trump'ın Temsilcisi Steve Witkoff doğrudan iletişime geçti.

JET YALANLAMA

Arakçi, ABD X hesabından bu habere ilişkin açıklama yaptı. Witkoff'la son iletişimin ABD-İsrail saldırılarından önce gerçekleştiğini belirten Arakçi, "Bunun aksine ortaya atılan her türlü iddia, yalnızca petrol tüccarlarını ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA

ABD İran İsrail
