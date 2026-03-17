Bayramda Yola Çıkacaklar Dikkat! Trafikte Hız Sınırını Aşana Kademeli Ceza Geliyor! Artık Radarlar Affetmeyecek

Ramazan Bayramı öncesinde trafikte milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikle birlikte hız limitlerinde uzun süredir uygulanan yüzde 10’luk tolerans kaldırılırken, bunun yerine daha net sınırlar belirlendi.

ŞEHİR DIŞINDA SINIR 10 KM

Yeni düzenlemeye göre şehirlerarası yollarda sürücüler, belirlenen hız limitini en fazla 10 kilometre aşabilecek. Bu sınırın üzerine çıkan sürücülere ise doğrudan ceza uygulanacak.

Örneğin; hız sınırının 150 km olduğu bir yolda artık en fazla 160 km hız yapılabilecek. 100 km sınırı olan bir yolda ise 110 km’ye kadar tolerans tanınırken, 111 km hızdan itibaren cezai işlem başlayacak.

Otoyollarda ve şehirlerarası güzergâhlarda radar denetimlerinin bayram süresince aralıksız devam edeceği de vurgulandı.

ŞEHİR İÇİNDE TOLERANS 5 KM’YE DÜŞTÜ

Şehir içi trafikte ise tolerans daha da daraltıldı. 50 km hız sınırı olan bir noktada sürücüler en fazla 55 km hız yapabilecek. 56 km ve üzerindeki hızlarda ceza uygulanacak.

CEZALAR KADEMELİ ARTACAK

Yeni sistemde cezalar, hız aşım oranına göre artacak şekilde düzenlendi. İhlalin büyüklüğüne bağlı olarak sürücüler daha yüksek para cezalarıyla karşılaşacak.

31-40 km aşım: 12 bin TL

41-50 km aşım: 15 bin TL

51-60 km aşım: 25 bin TL

61 km ve üzeri aşım: 25 bin TL ve üzeri

Ayrıca hız sınırının çok yüksek oranlarda ihlal edilmesi durumunda sürücünün ehliyetine geçici olarak el konulması da söz konusu olacak.

Yetkililer, özellikle bayram yolculuğuna çıkacak sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyarırken, hem can güvenliği hem de ağır yaptırımlarla karşılaşmamak için hız sınırlarına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: ATV Haber