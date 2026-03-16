Ticaret Savaşında Barış Havası: ABD ile Çin Tarifelerde Uzlaştı

ABD ve Çin, ticaret gerilimini azaltmak amacıyla Fransa’nın başkenti Paris’te 6. tur ekonomi ve ticaret müzakereleri gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından taraflar, daha önce uzlaşılan tarife seviyelerinin korunmasında anlaşmaya vardı. Çin Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang, toplantının 'derin, yapıcı ve samimi' geçtiğini belirterek, iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerinin istikrarının hem taraflar hem de dünya için önemli olduğunu vurguladı. Li ayrıca, tarife ve soruşturmalar konusunda Çin’in meşru çıkarlarını koruyacaklarını ifade etti.

HANGİ KONULAR ELE ALINDI?

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, görüşmeleri 'yapıcı' olarak nitelendirirken, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, somut sonuçlar için bir çalışma planı üzerinde mutabakata varıldığını açıkladı. Görüşmelerde nadir toprak elementleri, tarım ve enerji ürünleri gibi alanlarda işbirliği imkanları da ele alındı.

Toplantı, ABD Yüksek Mahkemesi’nin Başkan Trump’ın tarifeleri dayandırdığı yasanın yetki vermediğine dair kararının ardından, belirsizliğe düşen tarifelerin yönetimi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Taraflar, olası bir 'ABD-Çin Ticaret Kurulu' mekanizması oluşturmayı da görüşerek, ilerleyen dönemde yeni toplantılarla işbirliğini pekiştirmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA