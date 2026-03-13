Benzin ve Motorinde İndirim Rüzgarı Kısa Sürdü, Yeni Zam Pompaya Yansıdı: İşte Güncel Fiyatlar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD-İsrail'in İran’a yönelik olarak başlattığı savaş sonrasında petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmada yön yeniden yukarı döndü.

Dün uluslararası ürün fiyatlarında görülen toparlanmanın etkisiyle benzinde ortalama 0,72 TL motorinde ise 1,12 TL indirime gidilmişti.

BRENT PETROL 100 DOLARI AŞTI

Bu sabah brent petrolün varil fiyatı yeniden 100 doların üzerine çıktı. Petroldeki yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılanırken, zammın benzinde 0.46 TL'si motorinde ise 0,76 TL'si pompaya yansıdı.

Güncel fiyatlar şu şekilde:

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

Benzin litre fiyatı: 60.85 TL

Motorin litre fiyatı: 64.92 TL

LPG litre fiyatı: 30.49 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 61.81 TL

Motorin litre fiyatı: 66.03 TL

LPG litre fiyatı: 30.37 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 62.09 TL

Motorin litre fiyatı: 66.31 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

Fiyatlarda şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler olabiliyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREDE

Eşel mobil sistemine geçiş kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışta ÖTV tutarları, artışın yüzde 75'i kadar indirilerek pompalara yansıtılıyor.

Kaynak: Habertürk