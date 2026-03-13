Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Gözaltında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olarak “rüşvet” ve “irtikap” suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında; tanık ifadeleri, şüpheli beyanları, soruşturma dosyasında bulunan bilgi ve belgeler, HTS kayıtları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar sonucunda incelenen hesap hareketleri birlikte değerlendirildiğinde, soruşturmaya konu suçların işlendiğine dair şüpheye ulaşıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ile Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş başta olmak üzere tespit edilen 6 şüpheli, Aydın, İzmir ve Antalya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan 2025/186146 soruşturma numaralı dosya kapsamında;

Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olarak “Rüşvet” ve “İrtikap” suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde elde edilen tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri, soruşturma dosyasında bulunan bilgi ve belgeler, HTS kayıtları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar neticesinde incelenen hesap hareketleri birlikte değerlendirildiğinde soruşturmaya konu suçların işlendiğine dair makul suç şüphesine ulaşılmış, yapılan değerlendirmeler sonucunda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş başta olmak üzere tespit edilen 6 şüpheli hakkında 13.03.2025 tarihinde Aydın, İzmir ve Antalya olmak üzere 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmış olup, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar titizlikle yürütülmektedir.

Kaynak: DHA