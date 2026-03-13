Irak'ta ABD Yakıt Uçağı Düştü: CENTCOM'dan açıklama

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Irak’ta KC-135 tipi bir yakıt ikmal uçağının başka bir tanker uçakla yaşanan kaza sonrası düştüğünü açıkladı. Olayın düşman ateşinden kaynaklanmadığı belirtilirken bölgede arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Irak’ta bir KC-135 tipi yakıt ikmal uçağının düştüğünü duyurdu.

İKİ UÇAK KAZAYA KARIŞTI

Komutanlıktan yapılan açıklamada kazanın, İran’a karşı yürütülen “Operation Epic Fury” operasyonu kapsamında görev yapan iki tanker uçağın karıştığı bir olay sonrası meydana geldiği belirtildi.

Yetkililer, kazanın “dost hava sahasında” yaşandığını ve olayda iki uçağın etkilendiğini ifade etti. Uçaklardan birinin Irak’ın batısında düştüğü, diğer tanker uçağın ise güvenli şekilde iniş yaptığı bildirildi.

'DIŞ UNSUR YOK' VURGUSU

CENTCOM açıklamasında, kazanın düşman ateşi ya da dost ateşi sonucu gerçekleşmediğini vurguladı.

Olayın ardından bölgede arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtilirken, kazaya ilişkin detayların soruşturma tamamlandıkça kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

ERBİL'DE PATLAMA SESLERİ

ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınında çok şiddetli 2 patlama sesi duyuldu.

