Irak'ta ABD Yakıt Uçağı Düştü: CENTCOM'dan açıklama
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Irak’ta KC-135 tipi bir yakıt ikmal uçağının başka bir tanker uçakla yaşanan kaza sonrası düştüğünü açıkladı. Olayın düşman ateşinden kaynaklanmadığı belirtilirken bölgede arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
İKİ UÇAK KAZAYA KARIŞTI
Komutanlıktan yapılan açıklamada kazanın, İran’a karşı yürütülen “Operation Epic Fury” operasyonu kapsamında görev yapan iki tanker uçağın karıştığı bir olay sonrası meydana geldiği belirtildi.
Yetkililer, kazanın “dost hava sahasında” yaşandığını ve olayda iki uçağın etkilendiğini ifade etti. Uçaklardan birinin Irak’ın batısında düştüğü, diğer tanker uçağın ise güvenli şekilde iniş yaptığı bildirildi.
'DIŞ UNSUR YOK' VURGUSU
CENTCOM açıklamasında, kazanın düşman ateşi ya da dost ateşi sonucu gerçekleşmediğini vurguladı.
Olayın ardından bölgede arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtilirken, kazaya ilişkin detayların soruşturma tamamlandıkça kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.
ERBİL'DE PATLAMA SESLERİ
ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınında çok şiddetli 2 patlama sesi duyuldu.
Kaynak: Haber Merkezi