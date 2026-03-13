Tokat Depreminin Ardından Ahmet Ercan Konum Vererek Uyardı! O Bölgeden Hemen Kaçın

Tokat Erbaa'da gece 03.55'de 5.5 büyüklüğündeki deprem şehirde ve komşu illerde paniğe yol açtı. Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bu depremin öncü nitelikte olması halinde bir sonraki depremin büyüklüğünün 7’ye kadar ulaşabileceğine dikkat çekerek, Türkiye'de her 5-6 yılda bir büyük deprem olduğunu ifade etti. Ercan, vatandaşlara riskli evlerini terk ederek TOKİ konutlarına göç etme tavsiyesinde de bulundu.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Tokat’ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yaşanan depremin Kuzey Anadolu Kırık kuşağında meydana geldiğini ifade eden Ercan bölgenin 6.4 ila 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyelinin olduğunu belirtti.

Türkiye’de her 5-6 yılda bir büyük deprem olduğunu ifade eden Ercan, yıkıcı son depremin Şubat 2023’te Hatay’da meydana gelen deprem olduğunu da anımsattı.

Ercan ayrıca, depremin Allah'a yakarmakla çözülemeyeceğini belirtirken; bilimsel, ekonomik önlemler ve uygulamalarla deprem dokuncalarının azaltılacağına dikkat çekti.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın konuya ilişkin açıklamasının tamam şöyle:

"Saat 3:35’te Tokat Erbaa’da M5,5 büyüklüğünde bir deprem 6,5 km odak derinliğinde gerçekleşmiştir. Deprem kuzey Anadolu kırık kuşağı üzerinde oluşmuştur. Bu bölgedeki yıkım eşik değeri 5,9 ile 6,0 arasında değişmektedir. Deprem eşik değerden küçük olması nedeniyle yığma taş yapılar dışında yıkıcı, öldürücü olmayacağı kanısındayım. Burada son görülen büyük deprem 1942 M7,0’dır. Bu bölge her zaman için M6,4 ile M7,0 arasında deprem üretebilir.

“ANA DEPREMSE TEHLİKE KÜÇÜK”

Bu deprem eğer ana deprem ise ardından gelebilecek en büyük deprem M 4,5 dolayında olup artçı depremler 3 ile dört hafta sürebilir.

7 ŞİDDETİNDE DEPREM UYARISI

Eğer bu deprem bir Öncü deprem ise ana deprem büyüklüğü M6,4, ötesi M7,0’a dek ulaşabilir. Depremin sığ olması nedeniyle Samsun, Ordu, Giresun, Sivas, Erzincan, Amasya, Merzifon’da duyulmuş olması beklenen bir durumdur. Tokatta; Erbaa Niksar, Reşadiye arası deprem bakımından oldukça gergindir.

KOMŞU İLLER DE ETKİLENDİ

Bu gerginlik komşu illerde Ordu-Mesudiye, Sivas- Suşehri, Koyulhisar, Akıncılar Gökova, Erzincan Refahiye Erzincan Üzümlü, Tercan’a doğru uzanırken, batıda da Amasya Merzifon, Dodurga, Oğuzlar, Ladik, Havza, Çankırı’ya doğru uzanan alan gergindir.

"TOKİ KONUTLARINA GÖÇÜN" ÇAĞRISI

Depremden korunmanın tek yolu sağlam yerde sağlam yapıdır. Bu konuda TOKİ oldukça başarılıdır. Özellikle dar gelirli Yurttaşlarımızın TOKİ konutlarına göçmelerini öneririm. Türkiye’de yıkılmaz yapılar için mutlaka her yapı için: yer-yapı güvenlik belgesi istenmeli ve tapuya işletilmelidir.

"TÜRKİYE HER 5-6 YILDA BÜYÜK DEPREM GÖRÜR"

Türkiye her beş ile altı yılda bir yıkıcı deprem görür. 6 Şubat 2023 yılından beri Türkiye yıkıcı deprem görmemiştir. Türkiye’nin yıkıcılık eşik değeri ortalama M6,4’den sonra başlar.

"DEPREM ALLAH'A YAKARMALARLA BİTMEZ"

Deprem Tanrı’ya yakarmalarla bitmez, bilimsel, ekonomik, önlemler ve uygulamalarla deprem dokuncalarını en aza indirebiliriz. Tıpkı Japonya ve Amerika’da olduğu gibi. Türkiye’de bir kişinin depremden ölmesinin Türkiye Cumhuriyeti’ne maliyeti 1.250.000 $ ile 2.300.000 $’a mal olduğu unutulmasın.

“DEPREMLER OLMAYI SÜRDÜRECEK”

Anadolu’da depremler on milyonlarca yıldır olmaktadır, olmayı da sürdürecektir. Türkiye nasıl savunma sanayinde başarılı işler yapıyorsa, deprem sanayisinde kurup yapıları ve yaşamları kurtarırken teknolojik ürünleri de yurt dışına satmalıdır. Tokat’a geçmiş olsun."

