AFAD Duyurdu: Tokat'ta 5,5 Büyüklüğünde Deprem! Okullar Tatil Edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 6,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

ÇOK SAYIDA İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem, Tokat'ın yanı sıra Samsun, Çorum, Amasya, Sinop ve çevre illerde de hissedildi.

"OLUMSUZ İHBAR BULUNMAMAKTADIR"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Niksar'da saat 03.35'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma ilişkin ihbar bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurum, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar bir olumsuzluk olmamakla birlikte, İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada, ihbarlar doğrultusunda hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirecek. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

VALİLERDEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Tokat Valisi Abdullah Köklü, deprem nedeniyle kendilerine herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini belirterek, ekiplerin saha tarama çalışmasına başladığını bildirdi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı da deprem nedeniyle kendilerine şu ana kadar olumsuz bir durum iletilmediğini ifade etti.

Amasya Valisi Önder Bakan ise depremin ardından kendilerine yansıyan bir olumsuzluk olmadığını kaydetti.

AFAD'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 03.35'te meydana gelen ve Samsun, Amasya, Ordu, Sivas illerimizde de hissedilen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

NİKSAR'DA EĞİTİME 1 GÜNLÜK TATİL

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verisine göre merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldiğini belirtti.

Perçi, deprem nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullarda tedbir amacıyla eğitime bir gün ara verildiğini kaydetti.

Kaynak: AA-İHA