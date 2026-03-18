Bağdat ile Erbil Anlaştı: Petrol Türkiye Üzerinden Akacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Irak petrolünün Kuzey’den Türkiye’ye gönderilmesine ilişkin Bağdat ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Barzani, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkenin karşı karşıya kaldığı olağanüstü koşulları göz önünde bulundurarak, Kürdistan Bölgesi boru hattından petrol ihracatına bir an önce başlanmasına karar verdik" ifadelerini kullandı.

Barzani, diğer konularla ilgili görüşmelerin de süreceğini belirterek, bölgeye ithalat ve ticaret üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması ve enerji şirketlerinin güvenli bir ortamda üretime devam edebilmesi için Bağdat ile temasların devam edeceğini vurguladı.

ABD'DEN DESTEK MESAJI

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, anlaşmayı 'kritik bir adım' olarak nitelendirerek, Erbil ve Bağdat’ın çabalarını desteklediklerini açıkladı. Barrack'ın mesajı şöyle: "Bu kritik dönemde enerji ihracatının yeniden başlatılması ve bölgenin refahının artırılması için bir anlaşmaya varmak üzere gösterdikleri çabalarından dolayı Erbil ve Bağdat'a çok teşekkür ederiz. Cesaretiniz, sarsılmaz işbirliğiniz ve diplomatik yola olan bağlılığınız gerçekten paha biçilmezdi. ABD, bu kriz döneminde bu önemli çabaları desteklemeye tam olarak kararlıdır."

— Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) March 17, 2026

Kaynak: Haber Merkezi