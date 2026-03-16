Trump Tehdit Etmişti: NATO'dan 'Hürmüz' Cevabı

ABD Başkanı Trump'ın, NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamamasının 'NATO'nun geleceği için çok kötü' olacağı tehdidinin ardından NATO'dan açıklama geldi. Müttefiklerin Akdeniz'de halihazırda ilave güvenlik sağlamak için adım attıkları kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Financial Times'a verdiği röportajda, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği için NATO müttefiklerinden destek beklediğini söylemişti. Destek verilmemesinin "NATO'nun geleceği açısından çok kötü olacağını" ifade eden Trump, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı yardımı hatırlatarak Avrupa'dan karşılık beklediğini dile getirmişti.

NATO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Adının açıklanmasını istemeyen bir NATO yetkilisi, ittifakın Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine ilişkin bir rol oynayıp oynamayacağına ilişkin soruya yanıt verdi.

"Müttefikler Akdeniz’de ilave güvenlik sağlamak için zaten adımlar attı" ifadesini kullanan yetkili, aynı zamanda üye ülkelerin bireysel olarak Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik bağlamı da dahil olmak üzere daha fazla ne yapabilecekleri konusunda ABD ve diğerleriyle görüşmeler yürüttüklerini kaydetti.

Kaynak: AA

