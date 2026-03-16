ABD-İsrail-İran Savaşında Rusya Devreye mi Girdi? Putin'den İran'a Kritik Hamaney Telefonu

İran savaşının 17'inci gününe girilirken, İran'ın yeni dini lideri olan Mücteba Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin iddialar gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta düzenlediği ilk saldırılarda yaşamını yitiren Ali Hamaney’in ardından liderlik görevini üstlenen Mücteba Hamaney’in, saldırılar sırasında yaralandığı öne sürülüyor.

YENİ DİNİ LİDER HAMANEY RUSYA’DA MI?

28 Şubat’tan bu yana kamuoyu görüntü vermeyen ve yalnızca savaşın 13’üncü gününde devlet televizyonundan bir mesaj yayımladığı ifade edilen Hamaney’in tedavi amacıyla Rusya’ya götürüldüğü iddia edildi.

İsrail basınının geçtiği haberlere göre, Hamaney’e yakın üst düzey bir yetkili Kuveyt medyasına yaptığı açıklamada, Mücteba Hamaney’in perşembe günü askeri bir uçakla Moskova’ya nakledildiğini ve burada bir operasyon geçirdiğini ifade edildi.

BACAKLARINDAN YARALANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

İddialara göre, ilk saldırılarda bacaklarından yaralanan Mücteba Hamaney’in Rusya’ya götürülmesi kararı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından alındı.

Ayrıca Hamaney adına yayımlandığı belirtilen ilk açıklama metninin de İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani tarafından kaleme alındığı da iddia edildi.

Kaynak: tv100