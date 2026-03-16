Ankara'da Feci Kaza: 2 Ölü, 12 yaralı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Kaza, Polatlı–Ayaş yolu üzerindeki Mehmet Akif Mahallesi Karamustafa Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs, kavşakta bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilerek bir süre yolda sürüklendi. Kazada minibüste bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van'da Feci Kaza! Aynı Aileden 2 Kişi ÖldüVan'da Feci Kaza! Aynı Aileden 2 Kişi ÖldüGüncel

İstanbul’da Feci Kaza, Taksiyle Minibüs Çarpıştıİstanbul’da Feci Kaza, Taksiyle Minibüs ÇarpıştıGüncel

Kaynak: DHA

Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Çiftlikte Yangın Faciası! 580 Hayvan Öldü Çiftlikte Yangın Faciası! 580 Hayvan Öldü
15 Yaşındaki Çocuk Dehşet Saçtı! Babasını ve Ağabeyini Öldürdü, Babaannesini Ağır Yaraladı Babasını ve Ağabeyini Öldürdü, Babaannesini Ağır Yaraladı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Feci Kaza: 2 Ölü, 12 yaralı Ankara'da Feci Kaza: 2 Ölü, 12 yaralı
Lübnan İçin Kara Saldırısı Hazırlığı mı? İsrail’de Dev Seferberlik Hazırlığı Lübnan İçin Kara Saldırısı Hazırlığı mı? İsrail’de Dev Seferberlik Hazırlığı
Trabzon'da Kadın Cinayeti! Eşini Öldürdü, İntihar Etti Trabzon'da Kadın Cinayeti! Eşini Öldürdü, İntihar Etti
ABD-İsrail-İran Savaşında 16. Gün! İran Füzeleri Tel Aviv'i Vurdu İran Füzeleri Tel Aviv'i Vurdu
Netanyahu Öldürüldü mü? Herkesin Beklediği Açıklama Geldi Netanyahu Öldürüldü mü? Herkesin Beklediği Açıklama Geldi