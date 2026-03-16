Ankara'da Feci Kaza: 2 Ölü, 12 yaralı

Kaza, Polatlı–Ayaş yolu üzerindeki Mehmet Akif Mahallesi Karamustafa Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs, kavşakta bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilerek bir süre yolda sürüklendi. Kazada minibüste bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA