İran’da İnternet Neredeyse Tamamen Çöktü

İnternet izleme kuruluşu NetBlocks, ABD ve Israel ile çatışmaların sürdüğü Iran’da internet erişiminin neredeyse tamamen durduğunu bildirdi. NetBlocks’un X platformundan yaptığı açıklamada, ülkede daha önce sınırlı şekilde çalışmayı sürdüren ve normal seviyenin yaklaşık yüzde 1’i kadar bağlantı sağlayan ağın da çöktüğü belirtildi. Ölçümlerin, İran’daki son aktif bağlantının da kesildiğini gösterdiği ifade edildi.

⚠️ Confirmed: Metrics indicate a collapse in connectivity on AS12880, a key #Iran telecoms network that had so far remained partly online as part of the ~1% reserved state infrastructure. The incident corroborates reports of instability on the NIN domestic intranet. pic.twitter.com/EZJJoYj9Tu — NetBlocks (@netblocks) March 15, 2026

NE OLMUŞTU?

Paylaşımda ayrıca bu durumun, ülkenin iç ağı olan Ulusal Bilgi Ağındaki istikrarsızlığa ilişkin gelen raporları doğruladığı kaydedildi. İnternet kesintisinin yaklaşık 16 gündür sürdüğü ülkede, devlet kontrolündeki 'AS12880' isimli telekomünikasyon ağı şimdiye kadar kısmen erişim sağlamaya devam ediyordu. Kesinti nedeniyle İran basınının internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından haber akışı büyük ölçüde durdu. Ülkeden gelen paylaşımlar ise çoğunlukla Telegram üzerinden yapılan sınırlı duyurularla sınırlı kaldı.

Kaynak: Haber Merkezi