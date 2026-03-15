İran’da İnternet Neredeyse Tamamen Çöktü

NetBlocks, günlerdir kısıtlı çalışan internet ağının da çökmesiyle Iran’da bağlantının neredeyse tamamen kesildiğini duyurdu.

İnternet izleme kuruluşu NetBlocks, ABD ve Israel ile çatışmaların sürdüğü Iran’da internet erişiminin neredeyse tamamen durduğunu bildirdi. NetBlocks’un X platformundan yaptığı açıklamada, ülkede daha önce sınırlı şekilde çalışmayı sürdüren ve normal seviyenin yaklaşık yüzde 1’i kadar bağlantı sağlayan ağın da çöktüğü belirtildi. Ölçümlerin, İran’daki son aktif bağlantının da kesildiğini gösterdiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Paylaşımda ayrıca bu durumun, ülkenin iç ağı olan Ulusal Bilgi Ağındaki istikrarsızlığa ilişkin gelen raporları doğruladığı kaydedildi. İnternet kesintisinin yaklaşık 16 gündür sürdüğü ülkede, devlet kontrolündeki 'AS12880' isimli telekomünikasyon ağı şimdiye kadar kısmen erişim sağlamaya devam ediyordu. Kesinti nedeniyle İran basınının internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından haber akışı büyük ölçüde durdu. Ülkeden gelen paylaşımlar ise çoğunlukla Telegram üzerinden yapılan sınırlı duyurularla sınırlı kaldı.

