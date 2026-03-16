Lübnan İçin Kara Saldırısı Hazırlığı mı? İsrail’de Dev Seferberlik Hazırlığı

İsrail ordusu, Lübnan’a yönelik kara saldırılarının genişletilmesi ihtimali nedeniyle 450 bin yedek askerin göreve çağrılması için hükümete talepte bulunacak.

İsrail ordusunun, Lübnan’a yönelik kara operasyonlarının genişletilmesi ihtimali nedeniyle 450 bin yedek askeri göreve çağırmak için hazırlık yaptığı bildirildi. İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, ordunun bu yöndeki talebinin önümüzdeki günlerde hükümete sunulması bekleniyor.

Haberde, söz konusu hazırlığın Lübnan’a yönelik kara saldırılarının genişletilmesi planıyla bağlantılı olduğu belirtildi. Öte yandan haberde, 450 bin yedek askerden söz edilmesine rağmen şu anda aynı anda göreve çağrılabilecek azami yedek asker sayısının 260 bin olduğu vurgulandı. Bu sınırın, İsrail hükümetinin ocak ayında aldığı bir kararla belirlendiği ve ordunun savaş bölgelerindeki yükünü hafifletmeyi amaçladığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Bölgede gerilim 28 Şubat’tan bu yana sürüyor. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların ardından İran da karşı saldırılar düzenledi. İran’ın desteklediği Lübnan merkezli Hizbullah ise İsrail’e füze saldırıları başlatmıştı. Bunun üzerine İsrail, 1 Mart’ta başkent Beyrut dahil olmak üzere Lübnan’ın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi ve kara operasyonunu genişletme kararı aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın 14 Mart’ta yaptığı açıklamaya göre 2 Mart’tan bu yana düzenlenen saldırılarda en az 850 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 105 kişi yaralandı. Afet Yönetimi yetkilileri ise yerinden edilenlerin sayısının 830 bini aştığını bildirdi.

İsrail'in Lübnan Saldırılarında 107'si Çocuk 850 Can Kaybıİsrail'in Lübnan Saldırılarında 107'si Çocuk 850 Can KaybıDünya

İsrail’den Lübnan Sınırında Askeri Yığınak Kararıİsrail’den Lübnan Sınırında Askeri Yığınak KararıDünya

İsrail'in Lübnan Saldırıları 700 Bin Kişiyi Yerinden Ettiİsrail'in Lübnan Saldırıları 700 Bin Kişiyi Yerinden EttiDünya

Kaynak: AA

İran’da İnternet Neredeyse Tamamen Çöktü İran’da İnternet Neredeyse Tamamen Çöktü
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
İran'a Saldırılar Bitiyor mu? İsrail Tarih Verdi İran'a Saldırılar Bitiyor mu? İsrail Tarih Verdi
Ankara'da Feci Kaza: 2 Ölü, 12 yaralı Ankara'da Feci Kaza: 2 Ölü, 12 yaralı
Lübnan İçin Kara Saldırısı Hazırlığı mı? İsrail'de Dev Seferberlik Hazırlığı
Trabzon'da Kadın Cinayeti! Eşini Öldürdü, İntihar Etti Trabzon'da Kadın Cinayeti! Eşini Öldürdü, İntihar Etti
ABD-İsrail-İran Savaşında 16. Gün! İran Füzeleri Tel Aviv'i Vurdu İran Füzeleri Tel Aviv'i Vurdu
Netanyahu Öldürüldü mü? Herkesin Beklediği Açıklama Geldi Netanyahu Öldürüldü mü? Herkesin Beklediği Açıklama Geldi