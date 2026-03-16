Lübnan İçin Kara Saldırısı Hazırlığı mı? İsrail’de Dev Seferberlik Hazırlığı

İsrail ordusunun, Lübnan’a yönelik kara operasyonlarının genişletilmesi ihtimali nedeniyle 450 bin yedek askeri göreve çağırmak için hazırlık yaptığı bildirildi. İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, ordunun bu yöndeki talebinin önümüzdeki günlerde hükümete sunulması bekleniyor.

Haberde, söz konusu hazırlığın Lübnan’a yönelik kara saldırılarının genişletilmesi planıyla bağlantılı olduğu belirtildi. Öte yandan haberde, 450 bin yedek askerden söz edilmesine rağmen şu anda aynı anda göreve çağrılabilecek azami yedek asker sayısının 260 bin olduğu vurgulandı. Bu sınırın, İsrail hükümetinin ocak ayında aldığı bir kararla belirlendiği ve ordunun savaş bölgelerindeki yükünü hafifletmeyi amaçladığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Bölgede gerilim 28 Şubat’tan bu yana sürüyor. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların ardından İran da karşı saldırılar düzenledi. İran’ın desteklediği Lübnan merkezli Hizbullah ise İsrail’e füze saldırıları başlatmıştı. Bunun üzerine İsrail, 1 Mart’ta başkent Beyrut dahil olmak üzere Lübnan’ın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi ve kara operasyonunu genişletme kararı aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın 14 Mart’ta yaptığı açıklamaya göre 2 Mart’tan bu yana düzenlenen saldırılarda en az 850 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 105 kişi yaralandı. Afet Yönetimi yetkilileri ise yerinden edilenlerin sayısının 830 bini aştığını bildirdi.

Kaynak: AA