İran'a Saldırılar Bitiyor mu? İsrail Tarih Verdi

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, ABD ile hedef aldıkları İran'a saldırıların en az 3 hafta daha devam edeceğini açıkladı.

ABD'li yayın kuruluşu CNN televizyonuna konuşan Ordu Sözcüsü Defrin, ilerleyen 3 hafta için kapsamlı saldırı planlarının olduğunu belirtti. Defrin, "ABD'li müttefiklerimizle koordinasyon halinde en azından yaklaşık 3 hafta sonra kutlanacak Hamursuz Bayramı'na kadar planlarımız hazır. Ayrıca, bundan sonraki 3 haftayı da içeren daha kapsamlı planlarımız var" ifadelerini kullandı.

Yahudilerin bir hafta boyunca kutladığı Hamursuz Bayramı bu yıl 1 Nisan'da başlayacak.

NE OLMUŞTU?

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.​​​​​​​

Kaynak: AA

