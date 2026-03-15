İran'ın Hedefinde Binyamin Netanyahu Var: Öldürene Kadar Kararlılıkla Devam Edeceğiz

İran Devrim Muhafızları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceklerini açıkladı. Açıklamada, Netanyahu’nun ölmüş olabileceği ancak ölmediyse de öldürmek için “Kararlılıkla devam edeceğiz” ifadesi kullanıldı.

Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızlarının Gerçek Vaat-4 operasyonlarının 52. dalgasına ilişkin açıklamasını yayımladı.

"KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada, "Netanyahu'nun hayatta olması durumunda onu takip edip öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.

Devrim Muhafızlarının 52. dalga saldırılarında ağır füzelerle Tel Aviv'in sanayi bölgelerini hedef aldığı vurgulanan açıklamada, Erbil el-Harir Hava Üssü, Kuveyt'teki Ali el-Salem ve Camp Arifjan üslerindeki sanayi bölümleri ile ABD güçlerinin toplandığı merkezlere füze ve İHA'larla saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.

"BUNLAR YALAN HABER"

AA muhabiri, İsrail Başbakanlık Ofisi'ne, sosyal medyada artan "Netanyahu'nun öldürüldüğü" iddialarına ilişkin bir açıklamaları olup olmadığını sormuş; yanıtta, "Bunlar yalan haber, Başbakan iyi durumda" ifadesine yer verilmişti.

Netanyahu'nun 13 Mart'ta çevrim içi katıldığı bir basın toplantısında, İsrail genelinde verilen saldırı alarmı sesinin, toplantının yapıldığı yerde duyulmaması ve ardından yapay zeka ürünü olduğu öne sürülen bazı videoların sosyal medyada yayılması, söz konusu iddialara dayanak gösterilmişti.

Kaynak: AA

