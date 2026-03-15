İsrailli Bakan'ın Kızı Ölü Bulundu: Ailesini Cinsel İstismarla Suçlamıştı

İsrail'de ailesini kendisine cinsel tacizde bulunmakla suçlayan aşırı sağcı Yerleşimler ve Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock'un kızı Shoshana Strock evinde ölü bulundu.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrailli bakan Orit Strock’un kızı Shoshana Strock’un ölümüne ilişkin polis soruşturma başlattı. Bakan Strock, ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook hesabından yaptığı açıklamada 34 yaşındaki kızı Shoshana’nın hayatını kaybettiğini duyurdu. Strock paylaşımında, "Sevgili kızımız Shoshana'nın vefatını büyük bir acıyla bildiriyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Shoshana Strock’un geçen yıl ailesi hakkında cinsel istismar iddiasıyla polise şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Soruşturma sürecine ilişkin daha önce basına yayın yasağı getirildiği belirtilmişti. Shoshana Strock’un sosyal medya paylaşımlarında, annesi olan bakan, babası ve bir erkek kardeşinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdüğü aktarıldı. Polis, Strock’un ölümünün şüpheli olup olmadığına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: AA

