Netanyahu Öldürüldü mü? Herkesin Beklediği Açıklama Geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran’ın misilleme saldırısında öldürüldüğüne ilişkin sosyal medyada yayılan iddialar gündeme bomba gibi düştü. İsrail Başbakanlık Ofisi, sosyal medyada artan bu iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bunlar yalan haber, başbakan iyi durumda" denildi.

NE OLMUŞTU?

Netanyahu’nun 13 Mart’ta çevrim içi katıldığı bir basın toplantısında, İsrail genelinde verilen saldırı alarmı sesinin, toplantının yapıldığı yerde duyulmaması ve ardından yapay zeka ürünü olduğu öne sürülen bazı videoların sosyal medyada yayılması, söz konusu iddialara dayanak gösterilmişti.

Kaynak: AA