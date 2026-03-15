İran'dan ABD'ye Büyük Suçlama: Türkiye'ye Füzeleri ABD mi Yolladı? 'Şahid-136' İHA'larını Çalıp Saldırı Düzenliyorlar

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Zülfikari yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a ait 'Şahid-136' İHA'sını taklit ederek bölge ülkelerinde hukuka aykırı saldırılar düzenlediğini iddia etti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper da geçtiğimiz günlerde İran'ın en etkili silahlarından biri olarak görülen kamikaze İHA tasarımını ele geçirdiklerini duyurmuştu.

İRAN’DAN FLAŞ İDDİA

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD ve İsrail'in, İran'ın "Şahid-136" İHA'sını taklit ederek bölge ülkelerinde hukuka aykırı hedeflere saldırılar düzenlediğini öne sürdü.

"HUKUKA AYKIRI SALDIRILAR DÜZENLİYORLAR"

Fars Haber Ajansına göre, Zülfikari konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Zülfikari, "Düşman (ABD-İsrail) sinsi bir planla İran'ın Şahid-136 İHA'sını taklit ederek 'Lucas İHA' adıyla bölge ülkelerinde hukuka aykırı hedeflere saldırılar düzenlemektedir” ifadelerini kullandı.

Bu saldırıların amacının, İran ile komşu ülkeler arasında çatışma ve ayrılık çıkarmak olduğunu dile getiren İranlı Sözcü, "Son günlerde Türkiye, Kuveyt ve Irak gibi bazı komşu ve dost ülkelere yapılan kasti saldırılar ve bunların İran Silahlı Kuvvetlerine atfedilmesi, bu manipülasyonun örneklerindendir." şeklinde konuştu.

ABD DE RESMEN DUYURMUŞTU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Amiral Brad Cooper da geçtiğimiz günlerde savaşın seyrine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu. Cooper, İran'ın en etkili silahlarından biri olarak görülen kamikaze İHA tasarımını ele geçirdiklerini duyurmuştu.

"TASARIMLARINI TAMAMEN ÇÖZDÜK"

ABD'li komutan, ele geçirilen İHA'ların detaylı şekilde incelendiğini ve iç yapısının tamamen analiz edildiğini belirterek, bu tasarımların artık ABD tarafından da üretildiğini ifade etmişti. Cooper, "İHA'ları söküp inceledik, tasarımlarını tamamen çözdük. Üzerlerine Amerikan etiketi koyduk ve yeniden cepheye sürdük" demişti.

ŞAHİD-136 NEDİR?

Şahid-136 (Shahed-136), İran tarafından geliştirilen ve "kamikaze drone" ya da teknik adıyla tek yönlü saldırı İHA'sı olarak sınıflandırılan bir insansız hava aracıdır. Bu sistem, hedef bölgeye uçup doğrudan çarparak patlamak üzere tasarlanır ve görev sonrası geri dönmez. İran'ın Shahed Aviation Industries şirketi tarafından geliştirilen bu drone, özellikle düşük maliyetli ve uzun menzilli olması nedeniyle son yıllarda savaş alanlarında dikkat çeken sistemlerden biri haline gelmiştir.

Yaklaşık 3,5 metre uzunluğa ve 2,5 metre kanat açıklığına sahip olan Şahid-136'nın toplam ağırlığı yaklaşık 200 kilogram civarındadır. Arka kısmında pistonlu bir motor ve itici pervane bulunur. Bu yapı sayesinde saatte yaklaşık 180–190 kilometre hızla uçabilir. Kaynaklara göre menzili yaklaşık 1.000 ila 2.500 kilometre arasında değişmektedir. İHA'nın burun kısmında yaklaşık 30 ila 50 kilogram ağırlığında patlayıcı savaş başlığı yer alır.

Şahid-136 genellikle kamyonlara yerleştirilen çoklu fırlatma rampalarından ateşlenir. Uçuş rotası önceden GPS ve ataletsel navigasyon sistemleri kullanılarak programlanır. Drone hedefe ulaştığında dalış yaparak çarpar ve üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirir. Delta kanat şeklindeki üçgen gövde tasarımı hem aerodinamik verimlilik sağlar hem de radar izini belirli ölçüde azaltır.

Görece düşük üretim maliyeti sayesinde aynı anda çok sayıda fırlatılabilmesi, bu sistemi modern çatışmalarda dikkat çeken bir saldırı aracı haline getirmiştir. Rusya'nın da bu drone'u "Geran-2" adıyla kullandığı bilinmektedir.

Kaynak: Fars Haber Ajansı