Arda Güler La Liga'da Geceye Damga Vurdu: Öyle Bir Gol Attı Ki

Karşılaşmaya etkili bir başlangıç yapan Real Madrid ilk dakikalarda bazı şanslar bulsa da bu pozisyonları değerlendiremedi.

İlk yarının ortalarında iki takım da pozisyon bulmakta zorlanırken ev sahibi ekip ilk yarının sonlarına doğru baskısını arttırdı ve 39. dakikada Antonio Rüdiger'in golüyle 1-0 öne geçti.

Gelen golle birlikte oyunun kontrolünü eline alan Real Madrid 44. dakikada Fede Valverde'nin golüyle farkı ikiye çıkardı ve devre arasına 2-0 önde girdi.

İkinci yarıya daha etkili bir giriş yapan Real Madrid 65. dakikada Dean Huijsen'in golüyle farkı üçe çıkardı.

Karşılaşmanın sonuna doğru baskısını arttıran Elche 85. dakikada Manuel Angel'in kendi kalesine attığı golle farkı ikiye indirdi.

ARDA GÜLER'DEN MUHTEŞEM GOL

Karşılaşmanın sonlarına doğru tekrardan oyunun kontrolünü eline alan Real Madrid'de sahneye Arda Güler çıktı. Karşılaşmanın 89. dakikasında Arda Güler, rakip kalecinin çıktığını görerek kendi yarı sahasından rakip kaleye yaklaşık 70 metre uzaklıktan sansasyonel bir gole imzasını attı ve maçın skorunu belirledi.

Bu dakikadan sonra iki takım da bazı şanslar bulsa da karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Real Madrid karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Real Madrid bu galibiyetle puanını 66'ya yükseltirken, Elche ise 26 puanda kaldı.

