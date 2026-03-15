19 İl İçin Sağanak ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji sağanak, fırtına ve yer yer karla karışık yağmur beklendiğini belirterek 19 il için sarı kodlu uyarı yaptı.

19 İl İçin Sağanak ve Fırtına Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle 19 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Açıklamada bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak, bazı illerdeyse karla karışık yağmur görülebileceği belirtildi.

Uyarıya göre Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Batman, Kilis ve Osmaniye’de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hatay’da sağanak yağışa fırtınanın da eşlik edeceği tahmin ediliyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENTİSİ

Bingöl, Bitlis, Hakkari, Muş ve Van’da da karla karışık yağmur görüleceği bildirildi. Öte yandan Şırnak’ta gök gürültülü sağanakla birlikte yer yer kar yağışı beklenirken, Kahramanmaraş’taysa yağışlı havanın etkili olacağı öngörülüyor.

19 İl İçin Sağanak ve Fırtına Uyarısı 19 İl İçin Sağanak ve Fırtına Uyarısı
