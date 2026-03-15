ABD Uçak Kazasında Hayatını Kaybeden Askerlerin Kimliklerini Açıkladı, O Örgüt 'Biz Düşürdük' Demişti

ABD’nin İran’a yönelik saldırıları devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı KC-135 tipi yakıt ikmal uçağının Irak’ta düşmesi sonucu yaşamını yitiren 6 askeri personelin kimliklerini açıkladı.

KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

Kazanın Epic Fury Operasyonu (Destansı Öfke Operasyonu) sırasında meydana geldiği ve ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, hayatını kaybeden askerlerin Binbaşı John A. Klinner (33), Yüzbaşı Ariana G. Savino (31), Teknik Çavuş Ashley B. Pruitt (34), Yüzbaşı Seth R. Koval (38), Yüzbaşı Curtis J. Angst (30) ve Teknik Çavuş Tyler H. Simmons (28) olduğu aktarıldı.

İKİ UÇAK KAZAYA KARIŞMIŞ, 6 ASKER ÖLMÜŞTÜ

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), KC-135 tipi bir yakıt ikmal uçağının Irak'ta düşmesi sonucu 6 ABD askeri personelinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Kazaya 2 uçağın karıştığı belirtilerek, "Uçaklardan biri Irak'ın batısında düşmüş, diğeri ise güvenli bir şekilde iniş yapmıştır. Bu kaza düşman ateşi veya dost ateşi nedeniyle yaşanmamıştır" ifadelerine yer verilmişti.

'BİZ DÜŞÜRDÜK' İDDİASI

Irak'taki silahlı Şii grupların çatı örgütü olan Irak İslami Direnişi ise, ABD’ye ait KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı düşürdüğünü iddia ederek olayın sorumluluğunu üstlenmişti.

Kaynak: İHA