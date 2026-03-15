Fransa Bugün Sandık Başına Gidiyor

Fransa bugün sandık başına gidiyor. Fransız seçmenler belediye seçimlerinin ilk turu için bugün yerel seçimler için oylarını kullanacak.

Fransa'da yaklaşık 49 milyon seçmen, yerel seçimlerin ilk turu için bugün, ikinci turu için 22 Mart'ta sandık başına gidecek.

BAŞKENTTE 20.00'YE KADAR OY KULLANILACAK

Ülke genelinde yerel saatle 08.00'de başlayacak olan oy kullanma işlemi, küçük kentlerde 18.00'de, başkent Paris gibi büyük kentlerde ise 20.00'ye kadar devam edecek. Seçimlerde, 50 bin 478 listede 904 bin 42 aday yarışacak. İkinci turu 22 Mart'ta düzenlenecek seçimlerde, 34 bin 944 belediyenin yöneticileri belirlenecek.

Kaynak: DHA

Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ABD Diken Üstünde! Irak İçin 'Derhal Tahliye' Çağrısı ABD'den Irak İçin 'Derhal Tahliye' Çağrısı
Netanyahu Öldürüldü mü? Herkesin Beklediği Açıklama Geldi Netanyahu Öldürüldü mü? Herkesin Beklediği Açıklama Geldi
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Netanyahu Öldürüldü mü? Herkesin Beklediği Açıklama Geldi Netanyahu Öldürüldü mü? Herkesin Beklediği Açıklama Geldi
19 İl İçin Sağanak ve Fırtına Uyarısı 19 İl İçin Sağanak ve Fırtına Uyarısı
Savaşın Kaderini Değiştirecek İddia: İsrail'in Savunma Mühimmatı Azalıyor Savaşın Kaderini Değiştirecek İddia
Arda Güler La Liga'da Geceye Damga Vurdu: Öyle Bir Gol Attı Ki Arda Güler La Liga'da Geceye Damga Vurdu: Öyle Bir Gol Attı Ki
Bayram Yolculuğu Bir Aileyi Dağıttı: Baba Hayatını Kaybetti 5 Kişi Yaralı Bayram Yolculuğu Bir Aileyi Dağıttı: Baba Hayatını Kaybetti 5 Kişi Yaralı