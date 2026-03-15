Savaşın Kaderini Değiştirecek İddia: İsrail'in Savunma Mühimmatı Azalıyor

İran, gece saatlerinde İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı başlattı. İsrail'in güneyinde sirenlerin çaldığı bildirilirken, ilk belirlemelere göre saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

İran'dan yapılan füze saldırısı nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresindeki kentlere şarapnel parçaları düştüğü, 3 bölgede yangın çıktığı bildirildi.

Öte yandan ABD basınında İsrail'in füze savunma mühimmatının azaldığına dair iddialar yer almaya başladı.

İşte dakika dakika son gelişmeleri...

09:00 ARAKÇİ'DEN İLK AÇIKLAMA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Amerikan basınına, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları hakkındaki sorulara cevap verdi. Arakçi, ABD tarafından İran'ın Hark Adası'na yapılan saldırıya ilişkin, “Bu saldırıları komşularımızın topraklarından gerçekleştirdiler. Artık, bize bu tür roketlerle saldırmak amacıyla komşularımızın topraklarını bir üs olarak kullandıkları gerçeği, su götürmez bir açıklık kazanmıştır” ifadelerini kullandı.

08:49 LÜBNAN'DA 4 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkenin güneyine düzenlediği 3 hava saldırısında 4'ü çocuk 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını duyurdu.

07:00 İRAN'IN ÜRETİM TESİSLERİ HEDEF ALINIYOR

İran’ın İsfahan kentindeki bir fabrikayı hedef alan füze saldırısında en az 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD ve İsrail İran’a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, ülkenin İsfahan kentindeki bir fabrikanın füze saldırısına uğradığını bildirdi. Isıtıcı ve buzdolabı üreten fabrikada saldırı esnasında çok sayıda işçinin bulunduğu belirtilerek, en az 15 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Saldırının "Düşmanlar Amerika ve Siyonist İsrail" tarafından düzenlendiği vurgulandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İsfahan kentinin yoğun hava saldırılarına uğradığı görüldü.

03:00 İRAN'DAN İSRAİL'E MİSİLLEME

İsrail ordusunun İran'dan yeni füze saldırısının başlatıldığını duyurmasının ardından İsrail'in güneyinde sirenler çaldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin aktive edildiği belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İran misillemesi nedeniyle güneydeki Eylat kenti ve Arava bölgesinde sirenler çaldı.

Füzenin hava savunma sistemlerince önlendiği bildirilen haberde, ilk belirlemelere göre saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

İran'dan cumartesi günü atılan bir füze Eylat kentinde bir noktaya doğrudan isabet etmiş, şarapnel nedeniyle biri ağır 2 İsrailli yaralanmıştı.

02:30 "İRAN İHA'LARI TAKLİT EDİLİYOR"

Fars Haber Ajansına göre, İran Devrim Muhafızlarına bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, "Düşman (ABD-İsrail) sinsi bir planla İran’ın Şahid-136 İHA’sını taklit ederek 'Lucas İHA' adıyla bölge ülkelerinde hukuka aykırı hedeflere saldırılar düzenlemektedir." dedi.

Bu saldırıların amacının, İran ile komşu ülkeler arasında çatışma ve ayrılık çıkarmak olduğunu dile getiren İranlı Sözcü, "Son günlerde Türkiye, Kuveyt ve Irak gibi bazı komşu ve dost ülkelere yapılan kasti saldırılar ve bunların İran Silahlı Kuvvetlerine atfedilmesi, bu manipülasyonun örneklerindendir." ifadelerini kullandı.

00:10 İSRAİL'İN BALİSTİK FÜZELERİ BİTİYOR MU?

ABD medyası, Washington'dan bazı yetkililerin, İsrail'in, İran'la çatışmanın şiddetlenmesiyle birlikte füze savunma sistemlerinin kritik derecede azaldığını ileri sürdü.

Amerikan haber kuruluşu Semafor, ABD'li yetkililerin, İsrail'in bu hafta ABD'ye İran'la çatışmanın şiddetlenmesi üzerine, "balistik füze savunma sistemlerinin kritik derecede azaldığı yönünde" bilgilendirmede bulunduğu iddiasına yer verdi.

Haber kuruluşuna açıklamada bulunan yetkililer, İsrail'in geçen yaz İran'la yaşanan çatışmalarda kullanılan füzelerden "zaten az miktarda stokla mevcut savaşa girdiğini", uzun menzilli savunma sistemlerinin İran'ın saldırıları altında "zorlandığını" söyledi.

Bir ABD yetkilisi, İsrail'in düşük kapasitesinin farkında olduklarını belirterek, "Bu beklediğimiz ve öngördüğümüz bir şeydi" dedi ve ABD'nin kendi füze önleme sistemleri konusunda benzer bir sıkıntı yaşamadığını vurguladı.

00:05 NETANYAHU ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun İran’ın misilleme saldırısında öldürüldüğüne ilişkin sosyal medyada yayılan iddiaları yalanladı.

AA muhabiri, İsrail Başbakanlık Ofisi Sözcüsü Omer Dostri’ye, sosyal medyada artan “Netanyahu'nun öldürüldüğü” iddialarına ilişkin bir açıklamaları olup olmadığını sordu.

Kaynak: Haber Merkezi