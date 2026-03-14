35 Kişinin Öldüğü Ezgi Apartmanı Davası... Firari Sanık Yakalandı

6 Şubat depremlerinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında aranan iç mimar Ertan Danacı, Muğla’da saklandığı villada yakalandı.

35 Kişinin Öldüğü Ezgi Apartmanı Davası... Firari Sanık Yakalandı
6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında aranan firari sanık Ertan Danacı Muğla’da yakalandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan Danacı’nın Ortaca ilçesinde bir villada saklandığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine düzenlenen operasyonla yaklaşık 8 aydır firari olduğu belirlenen Danacı gözaltına alındı. Kahramanmaraş’a getirilen Danacı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

DAVA HAKKINDA

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, apartmanda faaliyet gösteren pastanenin yetkilileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile tadilatı organize ettiği belirtilen Danacı hakkında 35 kez 'olası kastla kasten öldürme' ve 'olası kastla kasten yaralama' suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Van'da Feci Kaza! Aynı Aileden 2 Kişi Öldü Van'da Feci Kaza! Aynı Aileden 2 Kişi Öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diplomasi Çağrısı: 'Kayıtsız Kalamayız' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diplomasi Çağrısı
Taksiden İnerken Bunu Yapmayana Ceza Kesilecek! Artık Zorunlu Oldu Taksiden İnerken Bunu Yapmayana Ceza Kesilecek! Artık Zorunlu Oldu
Alkole Geniş Yasak Geliyor: Hükümetten Yeni Kısıtlama Hazırlığı! Yeni Yasa Teklifi Meclis’te Alkole Geniş Yasak Geliyor: Hükümetten Yeni Kısıtlama Hazırlığı! Yeni Yasa Teklifi Meclis’te
ABD-İsrail-İran Savaşında 15. Gün: ABD Hark Adası’nı Vurdu! B-2 Hayalet Uçakları Havalandı İran'dan Flaş İddia: Abraham Lincoln Gemisi Kaçtı
Fatih Altaylı Hastanedeki Son Anlarını Ağlayarak Anlattı: İlber Ortaylı’nın Son İsteği Ortaya Çıktı Fatih Altaylı Hastanedeki Son Anlarını Ağlayarak Anlattı: İlber Ortaylı’nın Son İsteği Ortaya Çıktı
Ünlü Oyuncu Canberk Uçucu Hayatını Kaybetti! Sanat Dünyasını Yasa Boğan Ölüm Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti