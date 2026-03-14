35 Kişinin Öldüğü Ezgi Apartmanı Davası... Firari Sanık Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında aranan firari sanık Ertan Danacı Muğla’da yakalandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan Danacı’nın Ortaca ilçesinde bir villada saklandığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine düzenlenen operasyonla yaklaşık 8 aydır firari olduğu belirlenen Danacı gözaltına alındı. Kahramanmaraş’a getirilen Danacı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

DAVA HAKKINDA

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, apartmanda faaliyet gösteren pastanenin yetkilileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile tadilatı organize ettiği belirtilen Danacı hakkında 35 kez 'olası kastla kasten öldürme' ve 'olası kastla kasten yaralama' suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA