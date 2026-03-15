İsrail'in Lübnan Saldırılarında 107'si Çocuk 850 Can Kaybı

İsrail'in Lübnan saldırılarında ölü sayısı 850’ye çıktı. Hayatını kaybedenler arasında 107 çocuk ve sağlık çalışanları da var.

İsrail'in Lübnan Saldırılarında 107'si Çocuk 850 Can Kaybı
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin güncel sayısını açıkladı. Açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 850'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 105'e yükseldiği bildirildi.

Hayatını kaybedenler arasında 107 çocuk, 66 kadın ve 32 sağlık çalışanının bulunduğu kaydedilen açıklamada, 58 sağlık çalışanının da yaralandığı ifade edildi. Bakanlık, daha önceki açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 826 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 9 kişinin yaralandığını bildirmişti.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti. Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı. Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

