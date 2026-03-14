ABD Diken Üstünde! Irak İçin 'Derhal Tahliye' Çağrısı

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, İran bağlantılı milis grupların artan saldırıları nedeniyle Irak’taki Amerikan vatandaşlarına "Derhal ülkeyi terk edin" çağrısı yaptı. Açıklamada roket, İHA ve havan saldırısı riskinin sürdüğü kaydedildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran’a bağlı milis grupların Irak genelinde Amerikalı vatandaşları ve ABD ile bağlantılı hedefleri hedef alan saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, bu saldırıların Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) dahil olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde gerçekleştiği ifade edildi.

Milis grupların Bağdat’ın merkezindeki Uluslararası Bölgeyi (Yeşil Bölge) defalarca hedef aldığı da aktarılarak, ayrıca Erbil Uluslararası Havalimanı çevresi ve ABD Başkonsolosluğu yakınlarında da tekrarlanan saldırıların meydana geldiği anımsatıldı.

'RİSK SÜRÜYOR, TERK EDİN'

ABD Büyükelçiliği, söz konusu saldırılardan dolayı Amerikan vatandaşlarının Irak’ı terk etmelerini bir kez daha istedi. Açıklamada, Irak hava sahasında roket, insansız hava aracı (İHA) ve havan saldırısı riskinin sürdüğü vurgulandı.

Kaynak: AA

Etiketler
Irak ABD
Çağımızın En Etkili Düşünürlerinden Biriydi... Ünlü Kuramcı Habermas Yaşamını Yitirdi Ünlü Kuramcı Habermas Yaşamını Yitirdi
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Bakan Fidan'dan 'Savaş Yayılıyor' Mesajı: 'Türkiye Her Türlü Provokasyona Karşı Direnecek' Bakan Fidan'dan 'Savaş Yayılıyor' Mesajı
ÇOK OKUNANLAR
Taksiden İnerken Bunu Yapmayana Ceza Kesilecek! Artık Zorunlu Oldu Taksiden İnerken Bunu Yapmayana Ceza Kesilecek! Artık Zorunlu Oldu
Alkole Geniş Yasak Geliyor: Hükümetten Yeni Kısıtlama Hazırlığı! Yeni Yasa Teklifi Meclis’te Alkole Geniş Yasak Geliyor: Hükümetten Yeni Kısıtlama Hazırlığı! Yeni Yasa Teklifi Meclis’te
Fatih Altaylı Hastanedeki Son Anlarını Ağlayarak Anlattı: İlber Ortaylı’nın Son İsteği Ortaya Çıktı Fatih Altaylı Hastanedeki Son Anlarını Ağlayarak Anlattı: İlber Ortaylı’nın Son İsteği Ortaya Çıktı
ABD-İsrail-İran Savaşında 15. Gün: ABD Hark Adası’nı Vurdu! B-2 Hayalet Uçakları Havalandı İran'dan Flaş İddia: Abraham Lincoln Gemisi Kaçtı
Ünlü Oyuncu Canberk Uçucu Hayatını Kaybetti! Sanat Dünyasını Yasa Boğan Ölüm Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti