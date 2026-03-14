Ünlü Oyuncu Canberk Uçucu Hayatını Kaybetti! Sanat Dünyasını Yasa Boğan Ölüm

Türk tiyatrosu ve televizyon dünyası, sevilen oyuncu Canberk Uçucu’nun vefat haberiyle sarsıldı. Bir döneme damga vuran “Kuzenlerim” dizisinde canlandırdığı Feridun karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan Uçucu’nun 57 yaşında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre usta sanatçı, geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Uçucu’nun vefatı, sanat dünyasında ve sevenleri arasında derin bir üzüntüye neden oldu.

Uzun yıllar boyunca tiyatro sahnelerinde yer alan Canberk Uçucu, televizyon dizilerinde üstlendiği rollerin yanı sıra birçok projede seslendirme sanatçısı olarak da görev yaptı. Sanat hayatı boyunca birçok farklı yapımda emeği bulunan oyuncu, özellikle karakter oyunculuğuyla dikkat çekti.

