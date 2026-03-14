Ünlü Oyuncu Canberk Uçucu Hayatını Kaybetti! Sanat Dünyasını Yasa Boğan Ölüm

Tiyatro, televizyon ve seslendirme dünyasının tanınan isimlerinden Canberk Uçucu, geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ani ölümü sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.

Türk tiyatrosu ve televizyon dünyası, sevilen oyuncu Canberk Uçucu’nun vefat haberiyle sarsıldı. Bir döneme damga vuran “Kuzenlerim” dizisinde canlandırdığı Feridun karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan Uçucu’nun 57 yaşında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre usta sanatçı, geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Uçucu’nun vefatı, sanat dünyasında ve sevenleri arasında derin bir üzüntüye neden oldu.

Uzun yıllar boyunca tiyatro sahnelerinde yer alan Canberk Uçucu, televizyon dizilerinde üstlendiği rollerin yanı sıra birçok projede seslendirme sanatçısı olarak da görev yaptı. Sanat hayatı boyunca birçok farklı yapımda emeği bulunan oyuncu, özellikle karakter oyunculuğuyla dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi

Olaylı Evlilik Bitti! Mauro Icardi ile Wanda Nara Resmen Boşandı Mauro Icardi ile Wanda Nara Resmen Boşandı
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Reklam Dünyasını Yasa Boğan Ölüm: Duayen İsim Alinur Velidedeoğlu Hayatını Kaybetti Reklam Dünyasını Yasa Boğan Ölüm
Alkole Geniş Yasak Geliyor: Hükümetten Yeni Kısıtlama Hazırlığı! Yeni Yasa Teklifi Meclis’te Alkole Geniş Yasak Geliyor: Hükümetten Yeni Kısıtlama Hazırlığı! Yeni Yasa Teklifi Meclis’te
Taksiden İnerken Bunu Yapmayana Ceza Kesilecek! Artık Zorunlu Oldu Taksiden İnerken Bunu Yapmayana Ceza Kesilecek! Artık Zorunlu Oldu
ABD-İsrail-İran Savaşında 15. Gün: ABD Hark Adası’nı Vurdu! B-2 Hayalet Uçakları Havalandı ABD Hark Adası’nı Vurdu: Hepsi Küle Dönecek!
Emekli Bayram İkramiyeleri Yatmaya Başladı: Kim Hangi Gün Bayram İkramiyesi Alacak? Emekli Bayram İkramiyeleri Yatmaya Başladı
