7 İlde Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 18 Kişi Tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ilanlar ve açık hatlar üzerinden yapılan telefon görüşmeleriyle çok sayıda kişinin dolandırıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 18’i tutuklanırken, 7 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

NE OLMUŞTU?

Polis ekipleri, 10 Mart’ta Kocaeli merkezli olarak İstanbul, Sakarya, Düzce, Kütahya, İzmir ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda, aralarında örgüt elebaşı olduğu belirtilen ve hakkında 81 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.A.’nın da yer aldığı 23 şüpheli yakalanmıştı. Şüphelilerin banka hesaplarında 105 milyon 861 bin 637 liralık para hareketi tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 29 cep telefonu, 32 SIM kart, 2 tablet, 2 harddisk, kuru sıkıdan bozma bir silah ve 53 fişek ele geçirilmişti. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA