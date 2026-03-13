İlber Ortaylı'nın Vasiyeti Ortaya Çıktı

Hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katıldığı bir programda vasiyetini açıkladığı ortaya çıktı.

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı bugün hayatını kaybetti. Vefat haberi büyük üzüntüye neden olan Ortaylı'nın katıldığı bir programda vasiyetini açıkladığı ortaya çıktı.

Adem Metan'ın Youtube programına konuk olan Ortaylı, "Mezarınızla ilgili bir vasiyetiniz var mı?" sorusuna "Var, mezarım herhalde Gelibolu'da olur. Burada istemiyorum, kalabalık sevmem" dedi.

Babası İlber Ortaylı'nın Hastalığını Bu Sözlerle Anlatmıştı: Kızı Tuana Ortaylı'dan En Acı VedaBabası İlber Ortaylı'nın Hastalığını Bu Sözlerle Anlatmıştı: Kızı Tuana Ortaylı'dan En Acı VedaGüncel

Ünlü Tarihçi ve Yazar İlber Ortaylı Hayatını Kaybetti! 'Türkiye Tarih Dehasını Kaybetti'Ünlü Tarihçi ve Yazar İlber Ortaylı Hayatını Kaybetti! 'Türkiye Tarih Dehasını Kaybetti'Güncel

Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman Türkiye'ye Geliyor Bangladeş Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor
Babası İlber Ortaylı'nın Hastalığını Bu Sözlerle Anlatmıştı: Kızı Tuana Ortaylı'dan En Acı Veda Babası İlber Ortaylı'nın Hastalığını Bu Sözlerle Anlatmıştı: Kızı Tuana Ortaylı'dan En Acı Veda
Araç Sahipleri Dikkat, APP'den Sonra Sıra Bunlarda! Son Tarih 1 Nisan: Söktürmeyene Binlerce Liralık Ceza Yolda Araç Sahipleri Dikkat, APP'den Sonra Sıra Bunlarda! Söktürmeyene Binlerce Liralık Ceza Yolda
Tokat Depreminin Ardından Ahmet Ercan Konum Vererek Uyardı! O Bölgeden Hemen Kaçın Tokat Depreminin Ardından Ahmet Ercan Konum Vererek Uyardı! O Bölgeden Hemen Kaçın
Ünlü Tarihçi ve Yazar İlber Ortaylı Hayatını Kaybetti! 'Türkiye Tarih Dehasını Kaybetti' İlber Ortaylı Hayatını Kaybetti
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Gözaltında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Gözaltında
İşte Benim Stilim Yarışmacısı Ayşegül Eraslan Ölü Bulundu! Evindeki Kanlı Not Detayı Dikkat Çekti İşte Benim Stilim Yarışmacısı Ayşegül Eraslan Ölü Bulundu! Evindeki Kanlı Not Detayı Dikkat Çekti