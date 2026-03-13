Kuyumcu Soygununda Şaşırtan Son: Bilezikler Sahte Çıktı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir kuyumcuya girerek iş yeri sahibine silah doğrultup biber gazı sıkan maskeli 3 şahıs, kısa sürede yakalandı. Şüphelilerin çaldığı bileziklerin sahte olduğu ortaya çıktı.

Olay, 12 Mart günü saat 21.40 sıralarında Dumlupınar Mahallesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzleri maskeli 3 şahıs, sarrafa girdi. Şüpheliler, iş yeri sahibi E.T. (30)'ye silah doğrultup üzerine biber gazı sıkarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. Bu sırada vitrinde bulunan 6 adet bileziği alan şahıslar, hızla olay yerinden kaçtı.

ADIM ADIM TAKİP

hbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan takibin ardından M.L.İ. (21) ile A.E.E. (17) ve N.D. (17), olayda kullanılan airsoft tabanca ve çalınan 6 adet imitasyon bilezikle birlikte bir saat içerisinde yakalandı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

