Çin'den Flaş İran Mesajı: 'Son Günlerde Yoğun Bir Şekilde...'

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100 için gerçekleştirdiği özel röportajda Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin’e küresel siyasetin en kritik başlıklarını sordu. Jiang Xuebin'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Çin savaşı bir taraf değildir, ancak savaşın patlaması ve gerilimin tırmanması hiçbir tarafın dışında değildir. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye gibi biz de gelişmelerden endişeler dağılıyor ve bölgesel istikrardan etkileniyoruz. Çin tarafı her zaman şunu savunmaktadır: Savaş ve güç kullanımı sorunları kökünden çözülmeyecektir. Sorunların doğru çözüm yolu diyalog ve müzakereden geçmektedir. Çin bölgesindeki barış ve istikrarın korunmasına katkı sağlamaya devam edecek.

* Çin sorunun siyasi çözümünü savunmaktadır. Ateşkesin bir an önce sağlanmasını temenni ediyoruz. Ne kadar erken sağlanırsa o kadar iyidir. Bölgede barış ve istikrarı en kısa sürede yeniden tesis etmek üzere ilgili tüm tarafların anlaşmazlıkları diyalog ve istişare yoluyla çözmesine ivme kazandırmak için uluslararası toplumla birlikte ara buluculuk yapmaya ve müzakereyi teşvik etmeye devam edeceğiz.

SAVAŞ NE ZAMAN BİTECEK?

* Bu sorunun muhtemelen yalnızca savaş tarafların vermesi mümkündür. Savaşın ilk gününden itibaren Çin tarafının açık ve net bir şekilde ateşkesin kesintiye uğraması, çatışmaların durdurulması ve diyalog ile müzakereye dönüşmesi çığlıklarında mevcut ve sorunların siyasi çözümünü savunmaktadır. Son günlerde Çin tarafı yoğun bir şekilde arabuluculuk yapıyor. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, birçok ülkenin dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirerek savaşın durdurulması ve gerilimin düşürülmesi için çaba harcıyor. Çin hükümetinin Orta Doğu özel temsilcisi şu an Orta Doğu bölgesinde temaslarını sürdürüyor. Umarız tansiyon bir an önce düşürülür ve bölgede barış ve istikrar tesis edilir.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ

* Küresel mal ve enerji ticareti açısından son derece önemli bir geçiş hattıdır. Bu bölge enerji güvenliği ve dünya ekonomisi için hayati öneme sahiptir. Tüm taraflar enerji arzının istikrarı ve kesintisiz bir şekilde sürdürülmesini sağlamakta sorumludur. Bu bölgenin güvenliği ve istikrarının korunması uluslararası toplumun ortak çıkarınadır. Körfez ülkeleriyle yakın siyasi, ekonomik, ticari ve beşeri işbirliğini sürdürüyoruz ve bölgede gerilimin tırmanmasını görmek istemiyoruz. Çin tarafı tüm taraflara askeri operasyonların derhal durdurulması, gerilimin tırmanması ve küresel ekonominin daha çok etkilenmesinden kaçınılması çağrısında bulunmaktadır. Çin kendi enerji güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri alacaktır.

3. DÜNYA SAVAŞI ÇIKAR MI?

* Savaşın Uzamasını görmek istemiyoruz ve biz de aktif bir şekilde arabuluculuk yapıyoruz ve barış ve müzakereyi teşvik ediyoruz. Ve şimdi Türkiye'de de bölgede barışın tesis edilmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Ve sanırım bu bizim ortak arzumuzdur. Umarız bölgede tansiyon bir an önce düşürülür ve bölgede bir an önce barış ve istikrar yeniden tesis edilir.

TÜRKİYE-ÇİN İLİŞKİLERİ

* Her alandaki ilişkilerimiz sağlam adımlarla ilerlemiştir. Bu yıl iki ülke liderinin stratejik liderliğinde her alandaki işbirliklerimiz sağlam adımlarla ilerlemiş ve gözle çarpan sonuçlar elde etmiştir. İkili ilişkilerimizin stratejik niteliği daha da pekiştirilmiş ve derinleştirilmiştir. Ağustos ayında devlet başkanımız Xi Jinping, Şanghay İşbirliği Örgütü Tianjin zirvesi esnasında Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmiş, Çin-Türkiye ilişkilerinin gelişimine yön vermiş ve ivme kazandırmıştır. Kuşak ve yol girişiminin orta koridor planlanıyla uyumlaştırılması süreci hız kazanmıştır. Şu an itibarıyla Çin'den Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımları toplam stoğu 3,2 milyar dolarları aşmıştır.

