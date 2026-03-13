Çin'in Ankara Büyükelçisi tv100'e Konuk Oluyor
Pekin yönetiminin İran savaşına ilişkin tavrına dair soruları Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin tv100'de yanıtladı.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısının 3. Dünya Savaşı'nı tetikleyeceği ve asıl hedefin Çin olduğu gibi tartışmalar sürüyor. Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, bu ve benzeri sorulara yanıt verdi.
Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın tv100 için Xuebin'le özel röportajı bugün saat 18.15'te yayınlanacak.
