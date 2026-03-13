ABD - İran - İsrail Savaşında 14.Gün | Orta Doğu'da Füzeler Havada Uçuşuyor! Irak'ta ABD Yakıt İkmal Uçağı Düşürüldü

İran-İsrail savaşında 14. güne girilirken bölgede tansiyon bir kez daha yükseldi. İran’ın füze saldırılarında İsrail’de 59 kişi yaralanırken, CENTCOM “Destansı Öfke Operasyonu” sırasında bir KC-135 yakıt ikmal uçağının Irak’ta düştüğünü açıkladı. Irak İslami Direnişi ise uçağı kendilerinin vurduğunu öne sürerek olayın sorumluluğunu üstlendi. Ancak CENTCOM, kazanın düşman ya da dost ateşinden kaynaklanmadığını bildirdi. İşte son dakika gelişmeler...

ABD - İran - İsrail Savaşında 14.Gün | Orta Doğu'da Füzeler Havada Uçuşuyor! Irak'ta ABD Yakıt İkmal Uçağı Düşürüldü
TRUMP: BUGÜN NE OLACAĞINI İZLEYİN

ABD Başkanı Trump son paylaşımında "İran Donanması yok oldu, Hava Kuvvetleri artık yok, füzeler, insansız hava araçları ve diğer her şey imha ediliyor ve liderleri yeryüzünden silindi. Eşsiz bir ateş gücüne, sınırsız mühimmata ve bolca zamana sahibiz - Bu akıl hastası alçaklara bugün ne olacağını izleyin" dedi.

DUBAİ FİNANS MERKEZİ VURULDU

Dubai hükümeti, kent merkezindeki bir binanın cephesine hava savunma sistemlerinin müdahalesi sırasında oluşan şarapnel parçalarının düştüğünü belirtti. Kent merkezindeki bir binanın cephesine, hava savunma sistemlerinin müdahalesi sırasında oluşan şarapnel parçalarının düştüğü belirtilen açıklamada, olayın “basit bir kaza” olduğu aktarıldı. Açıklamada ayrıca, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bilgisine yer verildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre, Finans Merkezi'nde şiddetli bir patlama sesinin duyulmdu ve binadan dumanlar yükseldiği görüldü. İran'ın olası bir insansız hava aracı saldırısına işaret eden yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

ABD'NİN YAKIT İKMAL UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Irak'taki "İslami Direniş" olarak bilinen bazı silahlı gruplar, ülkenin batısında ABD'ye ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağını düşürdüklerini ileri sürdü.

'UYGUN SİLAHLARLA VURULDU'

Grup tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizin ve hava sahamızın işgalci güçler tarafından ihlal edilmesine karşı savunma amacıyla Irak'ın batısında ABD'ye ait KC-135 uçağı uygun silahlarla vurularak düşürülmüştür" ifadesine yer verildi.

