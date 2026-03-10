MİT, NATO, BM… Hepsinin Adını Kullandı: 'Binbir Surat Şerife' Tutuklandı

Ankara’da kendisini MİT mensubu, diplomat ve uluslararası kuruluş temsilcisi olarak tanıtan Şerife Yılmaz yakalandı. 'Binbir surat' olarak anılan Yılmaz’ın dolandırıcılık faaliyetlerinde yapay zeka kullanarak sahte belge ve görseller ürettiği ortaya çıktı.

Ankara’da kendisini MİT mensubu, diplomat ve uluslararası kuruluş temsilcisi olarak tanıtan Şerife Yılmaz emniyet güçleri tarafından yakalandı. 'Binbir surat' olarak anılan Yılmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmada Yılmaz’ın dolandırıcılık faaliyetlerine ilk olarak esnaf kesimini hedef alarak başladığı tespit edildi. Manav, bahçıvan, lokanta işletmecisi ve taksicilerden para aldığı belirlenen Yılmaz’ın daha sonra hedef kitlesini genişlettiği öğrenildi.

HANGİ KILIĞA GİRMEDİ Kİ!

Şüphelinin kendisini zaman zaman savaş gazisi ve kritik görevlerde yer alan bir kamu görevlisi olarak tanıttığı, depremzedeler ve hacı adaylarını da bu yöntemle dolandırdığı öğrenildi. Paralarını geri isteyen kişilere ABD vatandaşı olduğunu ve yurt dışından yeni geldiğini söyleyen Yılmaz’ın, paranın yabancı hesaplardan gönderildiği bahanesiyle zaman kazandığı belirtildi. Alacak taleplerinin artması üzerine sahte banka dekontları hazırladığı da tespit edildi.

KAMUYA SIZMA GİRİŞİMİ

Yılmaz’ın kendisini MİT mensubu, diplomat, kamu yöneticisi, NATO ve Birleşmiş Milletler temsilcisi gibi farklı unvanlarla tanıtarak çok sayıda kişiyi hedef aldığı ifade edildi. Soruşturma dosyasına göre şüphelinin güvenlik bürokrasisine sızma girişiminde bulunduğu da değerlendiriliyor.

YAPAY ZEKAYI KULLANMIŞ

Şüphelinin dolandırıcılık faaliyetlerinde teknolojiden de yararlandığı ortaya çıktı. Yapay zeka kullanarak sahte belge ve görseller hazırlayan Yılmaz’ın bu yöntemle güçlü bir çevreye sahip olduğu izlenimi verdiği belirlendi. Ayrıca bazı kamu görevlileriyle yakınlık kurmaya çalıştığı iddia edilen Yılmaz’ın, ilişki tekliflerini reddeden kişileri üst düzey tanıdıklarına şikâyet etmekle ve görev yerlerini değiştirmekle tehdit ettiği de öne sürüldü.

