İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Yeni Dönem Vurgusu: Güne Operasyon Haberleriyle Uyanmayacağız

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, göreve gelmesiyle birlikte İçişleri Bakanlığı’nda düzenlemelere gitti. Çiftçi, hayata geçirdiği çalışma esas ve prensipleriyle önceki döneme oranla daha sessiz ve sonuç odaklı bir yol izleyeceğinin de sinyallerini gösterdi.

"GÜNE OPERASYONLARLA UYANMAYACAĞIZ"

Hürriyet'ten Hande Fırat, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından edindiği bilgileri paylaştı. Fırat, yeni dönemde güne operasyonlarla başlanılmayacağını ifade etti.

Çiftçi döneminde Çok önemli olaylar haricinde sosyal medya hesabından “Suç skoru” paylaşımı yapılmayacak.

SUÇUN KAYNAĞI İLE MÜCADELE

Çiftçi, yeni güvenlik mimarisi modeliyle, yalnızca suçun sonuçlarıyla da ortaya çıkmasına yol açan koşullar ile de mücadele edileceğine dikkat çekti.

Çiftçi, bu konuda, “Suçun sadece sonuçlarıyla değil; hangi boşluklardan beslendiği, nasıl kurulduğu, aktörleri ve araçları nasıl kullandığı ile ilgili meselelere odaklanacağız. Konuları, problemleri, suçu ve suçun kaynağını çözme noktasında çok yönlü bir yaklaşımla hareket etmezsek, kalıcı sonuçlar elde edemeyiz” ifadelerini kullandı.

OKULLARDA GÜVENLİK ANLAYIŞI DEĞİŞİYOR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni dönemde okullardaki güvenlik anlayışının değişeceğinin de sinyallerini verdi.

Çiftçi şöyle konuştu:

Çocuk Suçlular” kavramsallaştırmasıyla problemi ele alış biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor. Çocukların suça karışma ya da suça sürüklenme süreçlerinin, çocukluk, ergenlik, akran ilişkileri, dijital alanın etkisi, popüler kültür gibi birçok başlıkla ele alındığında sadece adli ve güvenlik temelli bir sorun olmadığını görüyoruz.

Dijital platformlar üzerinden şekillenen yeni dönemin riskleri de teknolojinin gelişim hızıyla eş zamanlı bir şekilde artıyor ve öngörülemez bir yola evriliyor.

“DOĞRUDAN ÖZNE OLARAK GÖRÜLMELERİNİ DOĞRU BULMUYORUZ”

Bu nedenle “suça sürüklenen çocuklarımızın” suçun ve şiddetin doğrudan öznesi olarak görülmesini doğru bulmuyoruz. Suça iten sebepleri öncelikli olarak ortadan kaldırmadan, suçun üretildiği zemin son bulmaz.

YENİ DÜZENLEME MESAJI

Çocukların suça karışmasını önleme süreci ailede başlar. Ardından eğitim hayatında devam eder. Ayrıca çocuklara şiddeti, suçu özendirebilecek içeriklerin üretimi noktasında medyaya ve dizi ve film sektörüne sorumluluklar düşüyor.

Suça yönelim çeteleşmesi ve bu çeteleşmenin suça bulaşması durumunda da kolluk ve yargı devreye girer.

Biz İçişleri Bakanlığı olarak tedbirlerimizi artırıyoruz. Adalet Bakanlığımız da yasal altyapı çalışması yapıyor. Yeni düzenleme, TBMM’de yasalaştıktan sonra kolluk kuvvetlerimizin hareket alanı da genişleyecektir.

