Trump’ın İran Çıkışı Petrolü Düşürdü, Borsaları Toparladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a ilişkin yeni açıklaması küresel piyasalarda sert dalgalanmaya yol açtı. Gün içinde yükselişe geçen petrol fiyatları daha sonra hızla geriledi, ABD borsalarıysa kayıplarını telafi ederek günü yükselişle kapattı. Uluslararası Brent ham petrolünün varil fiyatı 119,50 dolara kadar yükseldikten sonra 90 doların altına geriledi. ABD ham petrolü West Texas Intermediate (WTI) ise 119 dolardan 85 dolar seviyelerine düştü.

BORSALAR DA TOPARLANDI

Petroldeki geri çekilmeyle birlikte ABD borsaları toparlandı. S&P 500 yüzde 0,8 yükselirken, Dow Jones Industrial Average artıda kapandı. Nasdaq Composite ise yüzde 1,4 değer kazandı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump, yaptığı son açıklamada İran’la savaşın büyük ölçüde sona erdiğini düşündüğünü belirtirken, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolü de değerlendirdiklerini söyledi. Bu açıklamalar piyasalarda yönün hızla değişmesine neden oldu.

