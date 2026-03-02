Savaşın Faturası... Avrupa'da Gaz Fiyatları Zirveyi Gördü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başlattığı geniş çaplı saldırıların ardından karşılıklı misillemeler sürüyor. İran, Hürmüz Boğazı’ndaki geçişi Devrim Muhafızları aracılığıyla durdurdu. Stratejik önemdeki bu deniz yolu, petrol ve doğalgaz ticaretinde kritik bir rol oynuyor. Dünyadaki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatının yaklaşık yüzde 20’si buradan geçiyor.

AVRUPA'DA GAZ ALARMI

İran’dan fırlatılan insansız hava araçlarından biri Katar Enerji’ye ait LNG üretim tesisini hedef alınca şirket, tesisteki üretimi durdurdu. Bu gelişme, Avrupa’daki gaz fiyatlarını daha da yukarı itti.

Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF’de nisan vadeli kontratlarda megavatsaat başı gaz fiyatı 43,3 euroya ulaştı. Böylece Avrupa’da fiyatlar önceki kapanışa göre yüzde 35,5 artmış oldu. Gün içinde fiyatlar 48,8 euroya kadar yükseldi.

Kaynak: AA