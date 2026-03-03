Trump Düğmeye Bastı: Hürmüz İçin Donanma Talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, Körfez’den geçen deniz ticareti ve enerji sevkiyatları için siyasi risk sigortası talimatı verdi. Trump, gerekirse ABD donanmasının Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerlere refakat edeceğini söyledi.

Trump Düğmeye Bastı: Hürmüz İçin Donanma Talimatı
ABD Başkanı Donald Trump, Körfez’de deniz ticaretinin güvenliği için yeni bir adım attıklarını duyurdu. Trump, özellikle enerji taşımacılığının finansal güvenliğini sağlamak amacıyla siyasi risk sigortası ve teminat mekanizmasının devreye alınacağını, gerekmesi halinde ABD donanmasının Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerlere refakat edeceğini açıkladı.

SİYASİ RİSK SİGORTASI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumuna derhal yürürlüğe girecek şekilde talimat verdiğini belirtti. Buna göre Körfez’den geçen tüm deniz ticareti, özellikle enerji sevkiyatları, çok makul bir bedelle siyasi risk sigortası ve teminat kapsamına alınacak. Uygulamanın tüm nakliye şirketleri için geçerli olacağı kaydedildi.

'GEREKİRSE...'

Trump, "Gerekirse ABD donanması en kısa sürede Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacaktır" ifadelerini kullandı. ABD’nin dünyaya enerjinin serbest akışını sağlamaya kararlı olduğunu vurgulayan Trump, ülkesinin ekonomik ve askeri gücünün dünyadaki en büyük güç olduğunu belirterek, ilave adımların da gelebileceği mesajını verdi.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı Donald Trump İran
