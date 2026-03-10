İran'ın Talebiyle... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan'la Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’la telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı, görüşme talebinin 'karşı taraftan' geldiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
İran'ın Talebiyle... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan'la Görüştü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Görüşmenin, 'karşı tarafın talebi üzerine' yapıldığı belirtildi. Görüşme, İran’dan ateşlenen ve Türkiye hava sahasına giren bir balistik mühimmatın NATO unsurları tarafından düşürülmesinin ardından gerçekleşti. MSB, mühimmat parçalarının Gaziantep’te boş arazilere düştüğünü ve can kaybı ya da yaralanma olmadığını bildirmişti.

NE KONUŞULDU?

İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre Erdoğan, Pezeşkiyan’a diplomasi kapısının açık tutulmasının önemini vurguladı ve Türkiye’nin bu sürece katkı sağlamak için çaba harcadığını belirtti. Erdoğan, İran’ın bölgedeki kardeş ülkeleri hedef almasını doğru bulmadığını, hava sahası ihlalininse 'her ne sebeple olursa olsun mazur görülemeyeceğini' ifade etti.

Güvenlik Kaynakları Açıkladı: İran'dan Türkiye'ye Atılan Füzenin Yeri Tespit EdildiGüvenlik Kaynakları Açıkladı: İran'dan Türkiye'ye Atılan Füzenin Yeri Tespit EdildiDünya

Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Geçmiş Olsun' TelefonuAliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Geçmiş Olsun' TelefonuDünya

Füze Krizi... İran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na ÇağrıldıFüze Krizi... İran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na ÇağrıldıDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İran Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Türkiye'den Dünyaya 'KKTC' Mesajı: Çarpıcı 3 Dakika Detayı Türkiye'den Dünyaya 'KKTC' Mesajı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Trump’ın İran Çıkışı Petrolü Düşürdü, Borsaları Toparladı Trump’ın İran Çıkışı Petrolü Düşürdü, Borsaları Toparladı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
Trump’ın İran Çıkışı Petrolü Düşürdü, Borsaları Toparladı Trump’ın İran Çıkışı Petrolü Düşürdü, Borsaları Toparladı
İran'ın Talebiyle... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan'la Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan'la Görüştü
SSK, Bağkur, Dul Yetim Aylığı Alanlar Dikkat! Bayram İkramiyesi Hangi Tarihte Ödenecek? Bayram İkramiyesi Hangi Tarihte Ödenecek?
ABD ve İsrail'in İran'a Saldırılarında 10'uncu Gün: Trump'tan 'Savaş Büyük Ölçüde Tamamlandı' Çıkışı Trump'tan 'Savaş Büyük Ölçüde Tamamlandı' Çıkışı
Almanya’da Tarihi Zafer: Cem Özdemir Eyalet Başbakanlığı Seçimini Kazandı Cem Özdemir Eyalet Başbakanlığı Seçimini Kazandı