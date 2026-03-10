İran'ın Talebiyle... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan'la Görüştü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Görüşmenin, 'karşı tarafın talebi üzerine' yapıldığı belirtildi. Görüşme, İran’dan ateşlenen ve Türkiye hava sahasına giren bir balistik mühimmatın NATO unsurları tarafından düşürülmesinin ardından gerçekleşti. MSB, mühimmat parçalarının Gaziantep’te boş arazilere düştüğünü ve can kaybı ya da yaralanma olmadığını bildirmişti.

NE KONUŞULDU?

İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre Erdoğan, Pezeşkiyan’a diplomasi kapısının açık tutulmasının önemini vurguladı ve Türkiye’nin bu sürece katkı sağlamak için çaba harcadığını belirtti. Erdoğan, İran’ın bölgedeki kardeş ülkeleri hedef almasını doğru bulmadığını, hava sahası ihlalininse 'her ne sebeple olursa olsun mazur görülemeyeceğini' ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi