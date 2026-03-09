Güvenlik Kaynakları Açıkladı: İran'dan Türkiye'ye Atılan Füzenin Yeri Tespit Edildi

Güvenlik kaynakları, İran’dan Türkiye’ye yönelen balistik füzenin nereden atıldığını tv100'e açıkladı.

İsrail ve ABD’nin İran’a saldırılarıyla başlayan savaş 10. gününde sürüyor. İran’dan bugün ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen balistik füze NATO savunma sistemleri tarafından imha edildi. Türkiye’ye doğru ateşlenen füze endişe yaratırken güvenlik kaynakları konuya ilişkin bilgi verdi.

'GEREKLİ UYARI YAPILDI'

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamayı tv100 yorumcusu Sinan Burhan aktardı. Burhan’ın aktardığı açıklama şöyle: "Türkiye’ye atılan füzenin Hazar’ın güneyindeki bölgeden atıldığı tespit edildi. NATO sistemleri çerçevesinde bu füze düşürüldü. İran Büyükelçiliği’ne Dışişleri tarafından gerekli uyarı yapıldı. Türkiye gerekli cevabı verecek kudrettedir ancak şu anda sükûnetle hareket etmeyi tercih etmektedir."

Kaynak: Haber Merkezi

İran
ÇOK OKUNANLAR
